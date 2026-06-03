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Nisko 3 czerwca 2026

Powiat Niżański stawia na przyszłość młodych. Sprawdź ofertę szkół ponadpodstawowych na rok 2026/2027

Przed ósmoklasistami jedna z najważniejszych decyzji w życiu – wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat Niżański przygotował bogatą ofertę edukacyjną, która łączy nowoczesne kształcenie, praktyczne przygotowanie do zawodu i rozwój pasji. Licea, technika i szkoły branżowe prowadzone przez samorząd dają młodym ludziom realne możliwości budowania swojej przyszłości.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Szkoła, która otwiera drzwi do kariery

Wybór szkoły ponadpodstawowej to pierwszy krok na drodze do realizacji zawodowych i osobistych marzeń. To decyzja, która może wpłynąć na dalszą edukację, wybór studiów czy przyszłą pracę.

Powiat Niżański od lat inwestuje w rozwój swoich placówek, tworząc nowoczesne warunki nauki oraz możliwości zdobywania praktycznych umiejętności. Uczniowie mogą korzystać z doskonale wyposażonych pracowni, uczestniczyć w projektach edukacyjnych, kursach kwalifikacyjnych, a także odbywać płatne staże zawodowe i praktyki krajowe oraz zagraniczne.

Jak podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz, szkoły prowadzone przez powiat oferują kierunki i profile kształcenia dopasowane do współczesnego rynku pracy, a jednocześnie wspierają rozwój indywidualnych talentów i zainteresowań młodzieży.

Liceum Ogólnokształcące w Nisku – jedna szkoła, wiele możliwości

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku od lat należy do najbardziej cenionych szkół średnich w regionie. Placówka oferuje pięć atrakcyjnych profili:

  • humanistyczny,
  • przyrodniczy,
  • politechniczny,
  • ekonomiczny,
  • psychologiczny.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej, korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej oraz uczestniczyć w projektach realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi.

Szkoła stawia także na naukę języków obcych, oferując język angielski, niemiecki i hiszpański.

Rekrutacja i szczegóły oferty:
https://www.lo.nisko.pl/rekrutacja/

RCEZ w Nisku – nowoczesne technologie i zawody przyszłości

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku to miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje.

W technikum można kształcić się m.in. w zawodach:

  • technik programista,
  • technik informatyk,
  • technik automatyk,
  • technik mechatronik,
  • technik energetyk,
  • technik elektryk,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  • technik reklamy,
  • technik organizacji turystyki.

Nowością w roku szkolnym 2026/2027 jest kierunek technik robotyk.

Szkoła współpracuje z Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyki, dzięki czemu uczniowie mogą zdobywać dodatkowe certyfikaty i kwalifikacje szczególnie cenione przez pracodawców.

Placówka oferuje również kształcenie w branżowej szkole I stopnia, w tym nowo utworzonym Branżowym Oddziale Wojskowym.

Rekrutacja i szczegóły oferty:
https://rceznisko.pl/index.php?id=762&view=article

Zespół Szkół w Jeżowem – praktyczne umiejętności i kreatywne kierunki

Zespół Szkół w Jeżowem proponuje szeroką ofertę zarówno dla uczniów zainteresowanych nauką ogólną, jak i kształceniem zawodowym.

W technikum dostępne są kierunki:

  • technik budownictwa,
  • technik budowy dróg,
  • technik usług fryzjerskich,
  • technik przemysłu mody,
  • technik organizacji reklamy,
  • technik fotografii i multimediów.

Atutem szkoły są nowoczesne pracownie zawodowe, językowe oraz pracownia VR. Uczniowie mogą korzystać z płatnych staży, praktyk zagranicznych, kursów zawodowych oraz licznych projektów edukacyjnych.

Dodatkowym udogodnieniem jest własny bus szkolny dowożący uczniów.

Rekrutacja i szczegóły oferty:
https://www.zsjezowe.pl

Rudnik nad Sanem – tradycja, doświadczenie i nowoczesne kierunki

Ponad stuletnia historia szkoły w Rudniku nad Sanem idzie dziś w parze z nowoczesnym podejściem do kształcenia.

Technikum oferuje kierunki związane z:

  • logistyką,
  • spedycją,
  • transportem,
  • motoryzacją,
  • handlem,
  • spawalnictwem,
  • technologią drewna.

Uczniowie mogą korzystać z własnych warsztatów szkolnych, uczestniczyć w projektach Erasmus+ oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez uczniów technikum pojazdów samochodowych.

Szkoła dysponuje także nowoczesną bazą sportową, obejmującą m.in. halę sportową, boisko ze sztuczną nawierzchnią, tor przeszkód i tor gokartowy.

Rekrutacja i szczegóły oferty:
https://www.zsrudnik.edu.pl

Nauka, doświadczenie i rozwój pasji

Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Niżańskiego to nie tylko nauka w klasach i pracowniach. To również możliwość zdobywania doświadczenia podczas płatnych staży, udziału w zagranicznych praktykach, projektach edukacyjnych i kursach dających konkretne uprawnienia zawodowe.

Samorząd wspiera także najzdolniejszych uczniów. Młodzież osiągająca sukcesy w nauce, sporcie czy działalności artystycznej może ubiegać się o Stypendium Starosty Niżańskiego.

Wybierz swoją przyszłość już dziś

Przed ósmoklasistami czas ważnych decyzji. Warto dokładnie przeanalizować ofertę szkół, porozmawiać o swoich zainteresowaniach i planach oraz wybrać miejsce, które najlepiej odpowiada indywidualnym predyspozycjom.

Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański oferują nowoczesną edukację, przyjazną atmosferę i praktyczne przygotowanie do dalszej nauki oraz pracy zawodowej.

Przydatne linki dla kandydatów

🔹 LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
https://www.lo.nisko.pl/rekrutacja/

🔹 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
https://rceznisko.pl

🔹 Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem
https://www.zsjezowe.pl

🔹 Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem
https://www.zsrudnik.edu.pl

🔹 Informacje o rekrutacji w szkołach Powiatu Niżańskiego
https://powiatnizanski.pl/rekrutacja

/artykuł sponsorowany/

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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