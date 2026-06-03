Powiat Niżański stawia na przyszłość młodych. Sprawdź ofertę szkół ponadpodstawowych na rok 2026/2027

Szkoła, która otwiera drzwi do kariery
Wybór szkoły ponadpodstawowej to pierwszy krok na drodze do realizacji zawodowych i osobistych marzeń. To decyzja, która może wpłynąć na dalszą edukację, wybór studiów czy przyszłą pracę.
Powiat Niżański od lat inwestuje w rozwój swoich placówek, tworząc nowoczesne warunki nauki oraz możliwości zdobywania praktycznych umiejętności. Uczniowie mogą korzystać z doskonale wyposażonych pracowni, uczestniczyć w projektach edukacyjnych, kursach kwalifikacyjnych, a także odbywać płatne staże zawodowe i praktyki krajowe oraz zagraniczne.
Jak podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz, szkoły prowadzone przez powiat oferują kierunki i profile kształcenia dopasowane do współczesnego rynku pracy, a jednocześnie wspierają rozwój indywidualnych talentów i zainteresowań młodzieży.
Liceum Ogólnokształcące w Nisku – jedna szkoła, wiele możliwości
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku od lat należy do najbardziej cenionych szkół średnich w regionie. Placówka oferuje pięć atrakcyjnych profili:
- humanistyczny,
- przyrodniczy,
- politechniczny,
- ekonomiczny,
- psychologiczny.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej, korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej oraz uczestniczyć w projektach realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi.
Szkoła stawia także na naukę języków obcych, oferując język angielski, niemiecki i hiszpański.
Rekrutacja i szczegóły oferty:
https://www.lo.nisko.pl/rekrutacja/
RCEZ w Nisku – nowoczesne technologie i zawody przyszłości
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku to miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje.
W technikum można kształcić się m.in. w zawodach:
- technik programista,
- technik informatyk,
- technik automatyk,
- technik mechatronik,
- technik energetyk,
- technik elektryk,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik reklamy,
- technik organizacji turystyki.
Nowością w roku szkolnym 2026/2027 jest kierunek technik robotyk.
Szkoła współpracuje z Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyki, dzięki czemu uczniowie mogą zdobywać dodatkowe certyfikaty i kwalifikacje szczególnie cenione przez pracodawców.
Placówka oferuje również kształcenie w branżowej szkole I stopnia, w tym nowo utworzonym Branżowym Oddziale Wojskowym.
Rekrutacja i szczegóły oferty:
https://rceznisko.pl/index.php?id=762&view=article
Zespół Szkół w Jeżowem – praktyczne umiejętności i kreatywne kierunki
Zespół Szkół w Jeżowem proponuje szeroką ofertę zarówno dla uczniów zainteresowanych nauką ogólną, jak i kształceniem zawodowym.
W technikum dostępne są kierunki:
- technik budownictwa,
- technik budowy dróg,
- technik usług fryzjerskich,
- technik przemysłu mody,
- technik organizacji reklamy,
- technik fotografii i multimediów.
Atutem szkoły są nowoczesne pracownie zawodowe, językowe oraz pracownia VR. Uczniowie mogą korzystać z płatnych staży, praktyk zagranicznych, kursów zawodowych oraz licznych projektów edukacyjnych.
Dodatkowym udogodnieniem jest własny bus szkolny dowożący uczniów.
Rekrutacja i szczegóły oferty:
https://www.zsjezowe.pl
Rudnik nad Sanem – tradycja, doświadczenie i nowoczesne kierunki
Ponad stuletnia historia szkoły w Rudniku nad Sanem idzie dziś w parze z nowoczesnym podejściem do kształcenia.
Technikum oferuje kierunki związane z:
- logistyką,
- spedycją,
- transportem,
- motoryzacją,
- handlem,
- spawalnictwem,
- technologią drewna.
Uczniowie mogą korzystać z własnych warsztatów szkolnych, uczestniczyć w projektach Erasmus+ oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
Dużym zainteresowaniem cieszy się również możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez uczniów technikum pojazdów samochodowych.
Szkoła dysponuje także nowoczesną bazą sportową, obejmującą m.in. halę sportową, boisko ze sztuczną nawierzchnią, tor przeszkód i tor gokartowy.
Rekrutacja i szczegóły oferty:
https://www.zsrudnik.edu.pl
Nauka, doświadczenie i rozwój pasji
Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Niżańskiego to nie tylko nauka w klasach i pracowniach. To również możliwość zdobywania doświadczenia podczas płatnych staży, udziału w zagranicznych praktykach, projektach edukacyjnych i kursach dających konkretne uprawnienia zawodowe.
Samorząd wspiera także najzdolniejszych uczniów. Młodzież osiągająca sukcesy w nauce, sporcie czy działalności artystycznej może ubiegać się o Stypendium Starosty Niżańskiego.
Wybierz swoją przyszłość już dziś
Przed ósmoklasistami czas ważnych decyzji. Warto dokładnie przeanalizować ofertę szkół, porozmawiać o swoich zainteresowaniach i planach oraz wybrać miejsce, które najlepiej odpowiada indywidualnym predyspozycjom.
Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański oferują nowoczesną edukację, przyjazną atmosferę i praktyczne przygotowanie do dalszej nauki oraz pracy zawodowej.
Przydatne linki dla kandydatów
🔹 LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
https://www.lo.nisko.pl/rekrutacja/
🔹 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
https://rceznisko.pl
🔹 Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem
https://www.zsjezowe.pl
🔹 Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem
https://www.zsrudnik.edu.pl
🔹 Informacje o rekrutacji w szkołach Powiatu Niżańskiego
https://powiatnizanski.pl/rekrutacja
/artykuł sponsorowany/
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