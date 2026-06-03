Powiat Niżański stawia na przyszłość młodych. Sprawdź ofertę szkół ponadpodstawowych na rok 2026/2027

Szkoła, która otwiera drzwi do kariery

Wybór szkoły ponadpodstawowej to pierwszy krok na drodze do realizacji zawodowych i osobistych marzeń. To decyzja, która może wpłynąć na dalszą edukację, wybór studiów czy przyszłą pracę.

Powiat Niżański od lat inwestuje w rozwój swoich placówek, tworząc nowoczesne warunki nauki oraz możliwości zdobywania praktycznych umiejętności. Uczniowie mogą korzystać z doskonale wyposażonych pracowni, uczestniczyć w projektach edukacyjnych, kursach kwalifikacyjnych, a także odbywać płatne staże zawodowe i praktyki krajowe oraz zagraniczne.

Jak podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz, szkoły prowadzone przez powiat oferują kierunki i profile kształcenia dopasowane do współczesnego rynku pracy, a jednocześnie wspierają rozwój indywidualnych talentów i zainteresowań młodzieży.

Liceum Ogólnokształcące w Nisku – jedna szkoła, wiele możliwości

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku od lat należy do najbardziej cenionych szkół średnich w regionie. Placówka oferuje pięć atrakcyjnych profili:

humanistyczny,

przyrodniczy,

politechniczny,

ekonomiczny,

psychologiczny.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej, korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej oraz uczestniczyć w projektach realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi.

Szkoła stawia także na naukę języków obcych, oferując język angielski, niemiecki i hiszpański.

Rekrutacja i szczegóły oferty:

https://www.lo.nisko.pl/rekrutacja/

RCEZ w Nisku – nowoczesne technologie i zawody przyszłości

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku to miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje.

W technikum można kształcić się m.in. w zawodach:

technik programista,

technik informatyk,

technik automatyk,

technik mechatronik,

technik energetyk,

technik elektryk,

technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

technik reklamy,

technik organizacji turystyki.

Nowością w roku szkolnym 2026/2027 jest kierunek technik robotyk.

Szkoła współpracuje z Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyki, dzięki czemu uczniowie mogą zdobywać dodatkowe certyfikaty i kwalifikacje szczególnie cenione przez pracodawców.

Placówka oferuje również kształcenie w branżowej szkole I stopnia, w tym nowo utworzonym Branżowym Oddziale Wojskowym.

Rekrutacja i szczegóły oferty:

https://rceznisko.pl/index.php?id=762&view=article

Zespół Szkół w Jeżowem – praktyczne umiejętności i kreatywne kierunki

Zespół Szkół w Jeżowem proponuje szeroką ofertę zarówno dla uczniów zainteresowanych nauką ogólną, jak i kształceniem zawodowym.

W technikum dostępne są kierunki:

technik budownictwa,

technik budowy dróg,

technik usług fryzjerskich,

technik przemysłu mody,

technik organizacji reklamy,

technik fotografii i multimediów.

Atutem szkoły są nowoczesne pracownie zawodowe, językowe oraz pracownia VR. Uczniowie mogą korzystać z płatnych staży, praktyk zagranicznych, kursów zawodowych oraz licznych projektów edukacyjnych.

Dodatkowym udogodnieniem jest własny bus szkolny dowożący uczniów.

Rekrutacja i szczegóły oferty:

https://www.zsjezowe.pl

Rudnik nad Sanem – tradycja, doświadczenie i nowoczesne kierunki

Ponad stuletnia historia szkoły w Rudniku nad Sanem idzie dziś w parze z nowoczesnym podejściem do kształcenia.

Technikum oferuje kierunki związane z:

logistyką,

spedycją,

transportem,

motoryzacją,

handlem,

spawalnictwem,

technologią drewna.

Uczniowie mogą korzystać z własnych warsztatów szkolnych, uczestniczyć w projektach Erasmus+ oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez uczniów technikum pojazdów samochodowych.

Szkoła dysponuje także nowoczesną bazą sportową, obejmującą m.in. halę sportową, boisko ze sztuczną nawierzchnią, tor przeszkód i tor gokartowy.

Rekrutacja i szczegóły oferty:

https://www.zsrudnik.edu.pl

Nauka, doświadczenie i rozwój pasji

Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Niżańskiego to nie tylko nauka w klasach i pracowniach. To również możliwość zdobywania doświadczenia podczas płatnych staży, udziału w zagranicznych praktykach, projektach edukacyjnych i kursach dających konkretne uprawnienia zawodowe.

Samorząd wspiera także najzdolniejszych uczniów. Młodzież osiągająca sukcesy w nauce, sporcie czy działalności artystycznej może ubiegać się o Stypendium Starosty Niżańskiego.

Wybierz swoją przyszłość już dziś

Przed ósmoklasistami czas ważnych decyzji. Warto dokładnie przeanalizować ofertę szkół, porozmawiać o swoich zainteresowaniach i planach oraz wybrać miejsce, które najlepiej odpowiada indywidualnym predyspozycjom.

Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański oferują nowoczesną edukację, przyjazną atmosferę i praktyczne przygotowanie do dalszej nauki oraz pracy zawodowej.

Przydatne linki dla kandydatów

🔹 LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

https://www.lo.nisko.pl/rekrutacja/

🔹 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

https://rceznisko.pl

🔹 Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem

https://www.zsjezowe.pl

🔹 Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

https://www.zsrudnik.edu.pl

🔹 Informacje o rekrutacji w szkołach Powiatu Niżańskiego

https://powiatnizanski.pl/rekrutacja

/artykuł sponsorowany/