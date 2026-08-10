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Nisko Ulanów 7 sierpnia 2026

Powiat niżański. Rusza konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy

Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i grupy nieformalne z terenu powiatu niżańskiego mogą zgłaszać się do Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy. Rywalizacja odbędzie się podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego, które zaplanowano na 23 sierpnia w Ulanowie.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie tradycyjnego wieńca dożynkowego z naturalnych materiałów, nawiązującego do lokalnych tradycji i obrzędów.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 19 sierpnia. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu niżańskiego.

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 15 841 27 00 wew. 223 lub mailowo: ppirog@powiatnizanski.pl.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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