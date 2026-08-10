Powiat niżański. Rusza konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie tradycyjnego wieńca dożynkowego z naturalnych materiałów, nawiązującego do lokalnych tradycji i obrzędów.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 19 sierpnia. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu niżańskiego.

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 15 841 27 00 wew. 223 lub mailowo: ppirog@powiatnizanski.pl.