Powiat Niżański liderem w ogólnopolskim rankingu

Ranking prowadzony przez ZPP to jedyne tego typu zestawienie w Polsce. Samorządy oceniane są przez ekspertów na podstawie działań w siedmiu obszarach, m.in. rozwoju i funduszy, edukacji, ochrony zdrowia, ekologii i promocji. W tej kategorii sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całego kraju.

Powiat Niżański od lat znajduje się w czołówce – w ostatnich latach zajmował m.in. 3., 5. i 6. miejsce. W 2024 roku zrealizowano wiele inwestycji o łącznej wartości 66,5 mln zł, z czego 39,6 mln pochodziło ze źródeł zewnętrznych. Powiat nie zaciągnął przy tym żadnych kredytów. Duże środki przeznaczono m.in. na drogi, oświatę (6,6 mln zł) i rozwój szpitala powiatowego (11 mln zł).

Starosta niżański Robert Bednarz podkreśla, że sukces to efekt pracy całego samorządu.

– Ten tytuł to ogromne wyróżnienie i powód do dumy. To efekt ciężkiej pracy wielu osób i dobrej współpracy z samorządami gminnymi. Dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu za wsparcie, a także wójtom, burmistrzom i wszystkim pracownikom starostwa, jednostek organizacyjnych, szkół, służb i inspekcji. Wasze zaangażowanie, kompetencje i odpowiedzialność są kluczowe w realizacji zadań, które służą mieszkańcom dziś i w przyszłości. Dziękuję również radnym i wszystkim, którzy wspierali nas w działaniach. Cieszy też fakt, że nieprzerwanie od 2017 roku jesteśmy w ścisłej czołówce rankingu – mówi starosta.

Wysokie pozycje w rankingu zajęły także inne samorządy z regionu – Powiat Stalowowolski uplasował się na 11. miejscu, a Rzeszów zdobył 2. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. Starosta Bednarz pogratulował sąsiadom i życzył im dalszych sukcesów.