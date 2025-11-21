Powiat niżański gotowy na zimę. Służby deklarują pełną mobilizację

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz włodarze gmin z terenu powiatu niżańskiego. Obecni byli także członkowie komisji bezpieczeństwa, którzy wspólnie oceniali gotowość instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie powiatu w trudnych warunkach zimowych.

Pierwszym punktem obrad była analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego za pierwsze półrocze 2025 roku. Następnie omówiono kluczowe działania, jakie w sezonie zimowym realizować będą m.in. Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Przedstawiono procedury dotyczące usuwania śniegu z dużych połaci dachowych, a także organizację zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych.

Szczególny nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców - zwłaszcza osób starszych, samotnych i chorych. Dyskutowano również o działaniach prewencyjnych wobec osób bezdomnych, którym zimą należy zapewnić schronienie i niezbędną pomoc. Zadania te we współpracy ze służbami mundurowymi realizować będą służby socjalne.

Zarządcy dróg - GDDKiA Rejon w Nisku, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku - poinformowali, że są w pełni przygotowani na nadejście zimy. Wybrano już firmy odpowiedzialne za odśnieżanie, a magazyny uzupełniono w materiały do zwalczania śliskości oraz niezbędny sprzęt.