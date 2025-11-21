Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Nisko 21 listopada 2025

Powiat niżański gotowy na zimę. Służby deklarują pełną mobilizację

W sali narad Starostwa Powiatowego w Nisku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie, zwołane przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, poświęcono omówieniu przygotowań służb powiatowych do akcji zima 2025/2026.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz włodarze gmin z terenu powiatu niżańskiego. Obecni byli także członkowie komisji bezpieczeństwa, którzy wspólnie oceniali gotowość instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie powiatu w trudnych warunkach zimowych.

Pierwszym punktem obrad była analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego za pierwsze półrocze 2025 roku. Następnie omówiono kluczowe działania, jakie w sezonie zimowym realizować będą m.in. Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Przedstawiono procedury dotyczące usuwania śniegu z dużych połaci dachowych, a także organizację zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych.

Szczególny nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców - zwłaszcza osób starszych, samotnych i chorych. Dyskutowano również o działaniach prewencyjnych wobec osób bezdomnych, którym zimą należy zapewnić schronienie i niezbędną pomoc. Zadania te we współpracy ze służbami mundurowymi realizować będą służby socjalne.

Zarządcy dróg - GDDKiA Rejon w Nisku, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku - poinformowali, że są w pełni przygotowani na nadejście zimy. Wybrano już firmy odpowiedzialne za odśnieżanie, a magazyny uzupełniono w materiały do zwalczania śliskości oraz niezbędny sprzęt.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Uczniowie „Jedenastki” odwiedzili seniorów z okazji Dnia Seniora
Stalowa Wola
Uczniowie „Jedenastki” odwiedzili seniorów z okazji Dnia Seniora
Pługi w ruch, dyspozytor na czuwaniu
Stalowa Wola
Pługi w ruch, dyspozytor na czuwaniu
Park Linowy zamknięty na zimę
Stalowa Wola
Park Linowy zamknięty na zimę
2-letni Wojtek wrócił do żywych. Współtwórcą cudu pochodzący ze Stalowej Woli prof. Tomasz Darocha
Stalowa Wola
2-letni Wojtek wrócił do żywych. Współtwórcą cudu pochodzący ze Stalowej Woli prof. Tomasz Darocha
Pan na nowym stawie
Stalowa Wola
Pan na nowym stawie
Rozwadów ma swoje serce: Miejsce Aktywności Lokalnej „Kreatywne Podwórko” tętni życiem
Stalowa Wola
Rozwadów ma swoje serce: Miejsce Aktywności Lokalnej „Kreatywne Podwórko” tętni życiem
Groźny pożar w Grębowie. Dom nie nadaje się do zamieszkania
Groźny pożar w Grębowie. Dom nie nadaje się do zamieszkania
23-latek zatrzymany za serię kradzieży
Stalowa Wola
23-latek zatrzymany za serię kradzieży
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu