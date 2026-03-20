Powiat nagrodził liderów kultury i sportu

- Te nagrody, przyznawane każdego roku przez nasz samorząd, są wyrazem docenienia konsekwentnej pracy i pasji osób, które budują lokalną tożsamość oraz aktywizują mieszkańców w obszarze kultury i sportu - podkreśla Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Podczas gali wręczono nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia artystyczne. Otrzymała ją Olivia Hausner - wokalistka, skrzypaczka i pianistka, finalistka programu „Mam Talent”, reprezentująca Powiat Stalowowolski na wielu scenach muzycznych regionu.

W kategoriach „Twórca - Osobowość Roku”, „Animator Kultury” oraz „Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych” nagrody trafiły do: Jacka Kawy, Ewy Woynarowskiej i Roberta Bąka.

Wręczono także „Kryształowe Serce” dla instytucji wspierających kulturę i sport - otrzymała je Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli.

Sportowcy i trenerzy zostali uhonorowani w kategoriach „Sportowiec Roku”, „Trener Roku” i „Animator Sportu”. Nagrody powędrowały m.in. do Oliwii Sybickiej, Beniamina Zarzecznego i Moniki Kłosowskiej. Wyróżniono również medalistów Mistrzostw Polski i Europy z regionu.

Uroczystość uświetnił koncert Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej oraz muzyków Stalowowolskiego Stowarzyszenia STOWART. Galę prowadzili Ewelina Gul i Hubert Karwan.

Wydarzenie zgromadziło licznych przedstawicieli samorządów, instytucji kulturalnych i sportowych oraz mieszkańców, którzy osobiście mogli pogratulować nagrodzonym.