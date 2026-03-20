Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 marca 2026

Powiat nagrodził liderów kultury i sportu

19 marca w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się uroczysta gala z okazji Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu. Wydarzenie organizowane przez Powiat Stalowowolski wyróżnia osoby i instytucje, które swoim zaangażowaniem wspierają rozwój życia kulturalnego i sportowego w regionie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Te nagrody, przyznawane każdego roku przez nasz samorząd, są wyrazem docenienia konsekwentnej pracy i pasji osób, które budują lokalną tożsamość oraz aktywizują mieszkańców w obszarze kultury i sportu - podkreśla Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Podczas gali wręczono nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia artystyczne. Otrzymała ją Olivia Hausner - wokalistka, skrzypaczka i pianistka, finalistka programu „Mam Talent”, reprezentująca Powiat Stalowowolski na wielu scenach muzycznych regionu.

W kategoriach „Twórca - Osobowość Roku”, „Animator Kultury” oraz „Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych” nagrody trafiły do: Jacka Kawy, Ewy Woynarowskiej i Roberta Bąka.

Wręczono także „Kryształowe Serce” dla instytucji wspierających kulturę i sport - otrzymała je Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli.

Sportowcy i trenerzy zostali uhonorowani w kategoriach „Sportowiec Roku”, „Trener Roku” i „Animator Sportu”. Nagrody powędrowały m.in. do Oliwii Sybickiej, Beniamina Zarzecznego i Moniki Kłosowskiej. Wyróżniono również medalistów Mistrzostw Polski i Europy z regionu.

Uroczystość uświetnił koncert Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej oraz muzyków Stalowowolskiego Stowarzyszenia STOWART. Galę prowadzili Ewelina Gul i Hubert Karwan.

Wydarzenie zgromadziło licznych przedstawicieli samorządów, instytucji kulturalnych i sportowych oraz mieszkańców, którzy osobiście mogli pogratulować nagrodzonym.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

Gmina Pysznica z dofinansowaniem na nową inwestycję drogową
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola
Nisko
Stalowa Wola
Nisko
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu