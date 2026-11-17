37. Mistrzostwa Stalowej Woli mają charakter otwarty. Uczestnicy będą rywalizować w systemie szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wyniesie 12 minut dla zawodnika na partię oraz dodatkowe 2 sekundy na każdy wykonany ruch. Wyniki zostaną sklasyfikowane w trzech grupach wiekowych: grupa A - Open: zawodnicy urodzeni w 2008 roku i starsi, grupa B: zawodnicy urodzeni w latach 2009-2013, grupa C: zawodnicy urodzeni w 2014 roku i młodsi.

Organizatorzy przewidują możliwość utworzenia odrębnej grupy dla najmłodszych uczestników (rocznik 2014 i młodsi), pod warunkiem zgłoszenia minimum siedmiu zawodników. Na najlepszych szachistów w każdej grupie wiekowej czekają nagrody rzeczowe za miejsca od I do IV. Dodatkowo zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach otrzymają puchary. Udział w turnieju jest bezpłatny dla juniorów. Wpisowe dla seniorów wynosi 20 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada 2026 roku - drogą mailową na adres: aktywnezawody@gmail.com, za pośrednictwem strony internetowej: https://chessarbiter.com/turnieje/2026/ti_5333/

Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi uczestnikami podczas zawodów sprawują ich rodzice, szkoleniowcy oraz opiekunowie klubowi. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich miłośników szachów, zarówno doświadczonych zawodników, jak i młodych pasjonatów królewskiej gry.