Potrącenie rowerzysty na ul. Chopina

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierowca Fiata, jadąc w kierunku Sandomierza, tuż przed rondem, potrącił 49-letniego rowerzystę przejeżdżającego pasem dla rowerów.

Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Rowerzysta został przewieziony na badania do szpitala, jednak nie wymagał hospitalizacji.

Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję drogową. Kierowca Fiata został ukarany mandatem karnym.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno przez kierowców, jak i rowerzystów, szczególnie w rejonach przejazdów dla rowerów i rond.