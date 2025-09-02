Potężny pożar w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego

We wtorkowe popołudnie doszło do groźnego pożaru w Stalowej Woli. Ogień wybuchł w mieszkaniu na czwartym piętrze bloku przy ul. Okulickiego 6, w środkowej klatce schodowej.

Świadkowie informują, że w krótkim czasie z okien i balkonu wydobyły się potężne kłęby ognia oraz gęsty, czarny dym, widoczny z dużej odległości. Ogień objął znaczną część mieszkania, a płomienie były widoczne na balkonie.

Na miejscu działa kilka zastępów straży pożarnej. Ratownicy prowadzą akcję gaśniczą oraz ewakuują mieszkańców budynku. Na razie nie ma oficjalnych informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy apelują do mieszkańców, aby unikali rejonu akcji i nie blokowali dojazdu służbom ratunkowym.