Poszukiwany za pobicie i kradzieże zatrzymany z marihuaną i mefedronem

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali 37-letniego mieszkańca miasta, który od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za pobicie, kradzieże i zniszczenie mienia. W więzieniu spędzi ponad trzy lata.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Do zatrzymania doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. 37-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Wydano za nim dwa nakazy doprowadzenia oraz list gończy. Mężczyzna miał do odbycia karę 3 lat i 25 dni pozbawienia wolności za pobicie, kradzieże, przywłaszczenie oraz zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim.

Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim susz roślinny i białą skrystalizowaną substancję. Wstępne badania wykazały, że były to marihuana i mefedron.

Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone kary. Od początku miesiąca stalowowolscy policjanci zatrzymali już 14 osób poszukiwanych. Cztery z nich uniknęły więzienia po opłaceniu grzywny.

Żródło: Policja Podkarpacka

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

