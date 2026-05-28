Poszukiwany za pobicie i kradzieże zatrzymany z marihuaną i mefedronem

Do zatrzymania doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. 37-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Wydano za nim dwa nakazy doprowadzenia oraz list gończy. Mężczyzna miał do odbycia karę 3 lat i 25 dni pozbawienia wolności za pobicie, kradzieże, przywłaszczenie oraz zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim.

Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim susz roślinny i białą skrystalizowaną substancję. Wstępne badania wykazały, że były to marihuana i mefedron.

Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone kary. Od początku miesiąca stalowowolscy policjanci zatrzymali już 14 osób poszukiwanych. Cztery z nich uniknęły więzienia po opłaceniu grzywny.

Żródło: Policja Podkarpacka