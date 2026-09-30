Poszukiwany 43-latek zatrzymany w Stalowej Woli. Trafił do więzienia na 3 lata

Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego podczas służby podjęli interwencję wobec mieszkańca Stalowej Woli. Funkcjonariusze podejrzewali, że może on być osobą poszukiwaną.

Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że 43-latek jest poszukiwany przez stalowowolski sąd. Wydano wobec niego nakaz doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Za liczne kradzieże spędzi tam najbliższe 3 lata.

Źródło: KPP w Stalowej Woli