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Stalowa Wola 30 września 2026

Poszukiwany 43-latek zatrzymany w Stalowej Woli. Trafił do więzienia na 3 lata

Stalowowolscy policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca miasta, który był poszukiwany przez sąd. Mężczyzna ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności za liczne kradzieże.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego podczas służby podjęli interwencję wobec mieszkańca Stalowej Woli. Funkcjonariusze podejrzewali, że może on być osobą poszukiwaną.

Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że 43-latek jest poszukiwany przez stalowowolski sąd. Wydano wobec niego nakaz doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Za liczne kradzieże spędzi tam najbliższe 3 lata.

Źródło: KPP w Stalowej Woli

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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