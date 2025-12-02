Miesięcznik
Fot. UGiM Nisko
Nisko 2 grudnia 2025

Postępuje budowa nowej drogi do strefy przemysłowej w Nowosielcu

W Nowosielcu trwa realizacja jednej z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych w gminie Nisko – budowy nowej drogi prowadzącej do strefy przemysłowej.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt obejmuje trzy etapy, w ramach których powstają od podstaw dwa odcinki gminnej drogi o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Jeden z nich wyposażony zostanie również w wygodny ciąg pieszo-rowerowy, poprawiający bezpieczeństwo i dostępność tej części miejscowości.

Pierwszy z odcinków, krótszy - liczący 545 metrów - został już odebrany technicznie. W ramach prac wykonano kompletną konstrukcję jezdni, odwodnienie oraz przepusty, a także całość robót ziemnych i przygotowawczych. To element dużego zadania obejmującego budowę nowej, asfaltowej trasy stanowiącej kontynuację drogi gminnej nr 102464R.

W proces zaangażowane są władze samorządowe, przedstawiciele urzędu, inspektorzy nadzoru oraz wykonawca - Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Cała inwestycja, realizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, opiewa na ponad 6,8 mln zł.

Nowa droga ma usprawnić układ komunikacyjny w tej części gminy i ułatwić dostęp do rozwijającej się strefy przemysłowej, co w przyszłości przełoży się zarówno na komfort mieszkańców, jak i rozwój lokalnej gospodarki.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

