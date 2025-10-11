Miesięcznik
Radomyśl nad Sanem 11 października 2025

Postawią nowy, odrestaurują stary

Bardzo udany dla Podkarpacia okazał się najnowszy konkurs dla samorządów ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. MON finansowo wspiera samorządy upamiętniające historię i tradycję oręża polskiego. W powiecie stalowowolskim aż dwie gminy dostaną wsparcie rządowe. To wyjątek na mapie kraju.

Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

MON miało 2,7 mln. zł do rozdania między samorządy, które troszczą się o miejsca pamięci. Chętnych było wielu, a tylko 19 samorządów w całej Polsce dostanie pieniądze na budowę i restaurację pomników. Z tego 5 to gminy z Podkarpacia, do których trafi 470 tys. zł.

Radomyśl nad Sanem wystąpił do rządu o pomoc w restauracji pomnika „Pamięci poległych i zaginionych w wojnie 1914-1920 z Radomyśla”. Monument z orłem zrywającym kajdany na szczycie stoi na tzw. Małym Rynku. Został odsłonięty 11 listopada 1930 r. rząd dał na jego odnowę 107 tys. zł.

Ciekawie przedstawia się sytuacja z dotacją dla gm. Pysznica. Z inicjatywy miejscowego koła Światowego Związku Żołnierzy AK, w Jastkowicach ma stanąć pomnik upamiętniający żołnierzy z Jastkowic walczących na frontach obu ostatnich wojen.

– Lokalizacja przy szkole w Jastkowicach nie była przypadkowa, gdyż ŚZŻAK opiekuje się tą szkołą. Jest koncepcja pomnika i teraz w trybie pilnym trzeba dokończyć prace projektowe i rozpocząć budowę. Najpierw jednak musimy podpisać umowę z MON – wyjaśnia Beata Biały z Urzędu Gminy w Pysznicy.

Gmina ma szansę na 47 tys. zł dotacji, jeżeli odsłoni pomnik do końca tego roku. Termin ten obowiązuje wszystkich beneficjentów. Jeżeli zadeklarowanych prac nie wykonają w tym roku, pozostanie im szukać szczęścia w przyszłorocznej edycji konkursu.

Największą dotację na Podkarpaciu – 168 tys. zł – otrzyma gm. Trzebownisko (pow. rzeszowski). Też na budowę nowego pomnika.

