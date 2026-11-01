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Ferro
Fot. zdjęcie ilustracyjne
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Stalowa Wola 1 listopada 2026

Posoka lała się strumieniami

Do niewiarygodnego zdarzenia doszło w sobotni wieczór na obwodnicy Stalowej Woli. Po godz. 20.30, w ciągu kilku minut w wyniku zderzeń z samochodami ginęły dziki. Łącznie padło ich 14.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Obwodnica jest częścią drogi krajowej 77 i  korzysta z niej wielu kierowców podróżujących na trasie Kielce, Sandomierz – Przemyśl, Rzeszów. Sobota była dniem szczególnym, bo trwała już migracja ludzi związana z dniem Wszystkich Świętych. Niestety, u zarania sobotniej nocy w swoją ostatnią podróż wybrała się wataha dzików.

- Wyjechałem zza górki i zobaczyłem trzy stojące w różnych miejscach samochody, a w światłach aut, coś, co tu i tam leżało na drodze. Skóra mi ścierpła – relacjonował nam jeden z kierowców wracających z Jarosławia do Sandomierza. Na drodze leżały truchła dzików. W dziki uderzały samochody jadące w obu kierunkach. Prawdopodobnie po pierwszym uderzeniu stado rozpierzchło się, a pojedynczy jego członkowie ginęli po zderzeniu z kolejnymi samochodami na przestrzeni kilkudziesięciu metrów. Wydaje się prawie pewnym, że wybita została cała wataha. Uszkodzonych przy tym zostało 6 aut i co niewiarygodne, nikt z podróżujących samochodami nie doznał obrażeń.

Do zdarzenia doszło na wysokości ogrodów działkowych, w tzw. siodle między dwoma niewysokimi wiaduktami. To miejsce, gdzie kierowcy lubią przyspieszać i praktycznie jedyne, w którym zwierzęta mogą sforsować obwodnicę. Wataha nęcona ciekawością działek ogrodniczych nadeszła prawdopodobnie od strony błoni nad Sanem. Dziki są widywane w tym rejonie, ale tak duże stado to w okolicy błoni niezwykła rzadkość. Nigdy też wcześniej nie było w regionie tak dramatycznego wypadku drogowego dla dzików i co by nie powiedzieć, wyjątkowo szczęśliwego dla ludzi w nim uczestniczących.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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