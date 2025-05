Posłowie Marcin Horała, Rafał Weber i reprezentacja młodego pokolenia o CPK

- Cieszę się bardzo z obecności tych młodych ludzi, ponieważ dzisiejszy temat konferencji będzie oparty o kwestie Centralnego Portu Komunikacyjnego i rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, a młodzi ludzie tym tematem interesują się w sposób szczególny. Mogę to potwierdzić zarówno na podstawie doświadczeń ze zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Tak dla CPK”, przypomnę ponad 200 tys. podpisów zebranych. Projekt złożony, póki co nie został przez obecną większość sejmową odrzucony, chociaż przymiarka do tego już nastąpiła. Komisja Infrastruktury przy naszym mocnym sprzeciwie jednak przegłosowała odrzucenie tego projektu ustawy. O zainteresowaniu młodych ludzi Centralnym Portem Komunikacyjnym usłyszałem również podczas ich wizyty w Sejmie – mówił poseł Rafał Weber.

Poseł Marcin Horała zaznaczył, że dyskusja wokół CPK przez ostanie 1,5 roku, stała się jedną z najważniejszych w Polsce i stała się jedną z tych najważniejszych osi różnicujących partie polityczne, polityków. - A teraz przede wszystkim kandydatów w wyborach na prezydenta. I wybór kandydata na prezydenta oznacza również wybór koncepcji, opowiedzenie się za koncepcją rozwoju Polski. To co proponowaliśmy w ramach programu CPK, to była idea bardzo szybkiego, bardzo ambitnego i całościowego rozwoju naszego kraju. W komponencie lotniczym, duże, międzynarodowe lotnisko, ale również sieć kolejowa. Po roku '89 w Polsce wybudowaliśmy mniej niż 100 km nowych linii kolejowych, jednocześnie w tym czasie zamknięto 8 tys. km linii kolejowych. Brakuje całego szeregu niezwykle oczywistych można by powiedzieć połączeń, na przykład połączenia w prostej linii Rzeszowa z Warszawą – mówił Marcin Horała, w latach 2019-2023 pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- W ramach CPK to miał być spójny system inwestycji kolejowych w całym kraju, w wyniku, którego każdy Polak mieszkałaby w promieniu do 30 minut dojazdu od stacji kolejowej oferującej co najmniej kilka dziennie połączeń, szybkich, dobrej jakości z Warszawą, z innymi destynacjami, w Polsce, a za pośrednictwem lotniska również z całym światem. Po zmianie rządu niestety z tych kilkunastu szprych została jedna, tak zwany Y. I to też w okrojonej wersji, w której jedyne miejsce zatrzymania pociągów dużej prędkości to Warszawa, Łódź, Wrocław i Poznań czyli z programu, który miał objąć około 100 miast w Polsce, również miast średnich, również takich jak Stalowa Wola zostały 4 duże metropolie. Proporcja ambicji i proporcja skali rozwoju jak 4 do 100. I oto w odbywających się wyborach prezydenckich to jest jedna z tych osi sporu – mówił Marcin Horała.

Dodał, że Karol Nawrocki popiera program pełnego CPK. - Zapowiedział, że jeżeli ten projekt będzie odrzucony przez posłów rządzącej koalicji, a takie stanowisko wyrazili na Komisji Infrastruktury będzie go do skutku ponownie zgłaszał jako projekt prezydencki – mówił poseł.

- Chcę powiedzieć, że teraz jest możliwość żebyśmy szybciej pociągiem docierali ze Stalowej Woli i z Zaklikowa do Warszawy. Zwracam na to uwagę obecnemu kierownictwu Ministerstwa Infrastruktury, obecny czas przejazdu 3 h 20 minut może zostać skrócony do niespełna 3 h ze Stalowej Woli, a do około 2,5 h z Zaklikowa. Ministerstwo Infrastruktury przyjmuje te pomysły, uważa je za słuszne i zasadne, ale niestety ich nie realizuje – mówił poseł Rafał Weber.

Zaznaczył, że ma tu na myśli m.in. zmianę taboru, na taki, który nie podlegałby zmianie czoła pociągu na stacji Lublin Główny, wykorzystanie łącznicy kolejowej właśnie w Lublinie, żeby nadrobić w ten sposób 30 minut jazdy.

- Chce jednoznacznie zadeklarować, że oczywiście my powrócimy do tych projektów inwestycyjnych związanych z komponentem kolejowym CPK, ale też w tym czasie do momentu udostępnienia tych linii kolejowych wprowadzimy takie rozwiązania, które skrócą podróż zarówno z Niska, jak i ze Stalowej Woli i Zaklikowa do Warszawy. Teraz jest to możliwe dosłownie jedną decyzją – stwierdził poseł Weber.

Poruszył też kolejny wątek kolejowy. - Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, mieliśmy posiedzenie zespołu do spraw modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Jak państwo wiecie za naszej władzy dokonaliśmy rewitalizacji dworca kolejowego w Rozwadowie i wskazaliśmy kolejny dworzec w Stalowej Woli do modernizacji. Niestety obecny rząd z tej inwestycji zrezygnował. Otrzymałem nawet pisemną odpowiedź na interpelację, w której wskazują, że ten priorytet przez nas nadany w tej chwili już nie istnieje i dworzec kolejowy na stacji Stalowa Wola, będzie realizowany wtedy kiedy będą środki finansowe. A nawet na tę pierwszą listę nie ma środków finansowych. Na tym zespole piątkowym na moje pytanie czy posiadacie państwo budżet na te inwestycje, żeby z listy podstawowej już wprowadzać je do realizacji padła odpowiedź – nie – mówił Rafał Weber.

Głos na konferencji zabrał także członek stalowowolskiej Rady Młodzieżowej Jakub Górak. - Stoję przed Państwem jako przedstawiciel młodego pokolenia, pokolenia, które myśli o przyszłości Polski, w perspektywie dziesięcioleci, a nie tylko miesięcy, pokolenia, które marzy o kraju nowoczesnym, otwartym i dynamicznie rozwijającym się także w obszarze infrastruktury i mobilności, dlatego z całym przekonaniem opowiadam się za budową CPK. CPK to nie tylko lotnisko, to brama Polski dla świata. To kluczowy węzeł, który połączy transport lotniczy, kolejowy i drogowy. (…) CPK to nie tylko inwestycja infrastrukturalna, to projekt cywilizacyjny, to tysiące miejsc pracy, to nowe perspektywy rozwoju dla całych regionów, to szansa dla młodych ludzi takich jak ja by nie uciekali za granicę za pracą – mówił.