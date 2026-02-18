Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 18 lutego 2026

Poseł Weber krytykuje brak jawności Programu SAFE

Program SAFE, przedstawiany przez rząd jako duża szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, budzi coraz więcej pytań i wątpliwości. Wicepremier Radosław Sikorski określił go jako „tsunami pieniędzy”, które mają wzmocnić polskie siły zbrojne, jednak szczegóły dotyczące wniosku i listy projektów pozostają utajnione.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas konferencji w Stalowej Woli poseł Rafał Weber podkreślał, że Program SAFE ma wzmocnić europejskie armie i wspierać przemysł zbrojeniowy, ale jego realizacja wzbudza kontrowersje.

- Program Safe, który został stworzony przez Komisję Europejską, a jego zadaniem, przynajmniej tak to jest przedstawiane, ma być wzmocnienie armii europejskich państw należących do UE, jest przedstawiany przez rząd Donalda Tuska jako "manna z nieba", albo jako "tsunami środków finansowych", które mają trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego. […] Skoro mamy zaciągnąć ogromną pożyczkę, bo tym jest de facto Program Safe, to jest pożyczka zaciągnięta na 45 lat, na potężną kwotę, Polsce jest przypisane około 185 mld złotych. Ta pożyczka będzie spłacana przez dwa pokolenia polskiego społeczeństwa - mówił Rafał Weber.

Poseł Weber zwracał uwagę na brak przejrzystości w pracach nad programem. - Od jesieni inicjowaliśmy taką debatę, niestety informacje udzielane przez rząd były bardzo mgliste, nieczytelne. […] Do tej pory polska opinia publiczna nie ma wiedzy co do wniosku i listy projektów, które mają być zrealizowane za pomocą tych środków dłużnych, tej ogromnej pożyczki. Taką wiedzę mają urzędnicy KE.

Poselskie zastrzeżenia dotyczą także ustawy regulującej Program SAFE, która została przyjęta przez Sejm bez uwzględnienia poprawek wnioskowanych przez posłów opozycji. Weber podkreślił, że odrzucono m.in. propozycje wyłączenia zasady warunkowości stosowanej przez Komisję Europejską i zapisania w ustawie, że 89 proc. środków powinno zostać w polskim przemyśle zbrojeniowym. Ustawa została przegłosowana w formie zaproponowanej przez obecny rząd.

Poseł wskazywał także na wątpliwości dotyczące beneficjentów programu.

- Nie ma w tym wniosku Huty Stalowa Wola jako tego podmiotu, który miałby realizować jakikolwiek kontrakt. Natomiast jak donoszą media, a rząd tego nie zaprzecza, w tym wniosku zawarta jest informacja, że ponad 2 miliardy euro zostanie przekazane spółce Polska Amunicja. Media donoszą, że nazwa tej spółki jest w tym wniosku wymieniona jako tego podmiotu, który będzie realizował zadanie - mówił Rafał Weber.

Poseł podkreślał potrzebę jawnej i transparentnej debaty. - Skoro obecny rząd zamierza zaciągnąć tak potężne zobowiązanie, to oczekiwaliśmy współpracy i od samego początku jasnej, transparentnej pracy nad konstrukcją wniosków, ale też nad wytypowaniem inwestycji i zakupów, które za te środki mają zostać zrealizowane.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Bronimy Stalową Wolę i Podkarpacie przed dziadostwem PiS-u”
Stalowa Wola
„Bronimy Stalową Wolę i Podkarpacie przed dziadostwem PiS-u”
Michał Sołowiej ze Stalowej Woli mistrzem Europy!
Stalowa Wola
Michał Sołowiej ze Stalowej Woli mistrzem Europy!
Premiera książki o mennictwie dominialnym w Rozwadowie
Stalowa Wola
Premiera książki o mennictwie dominialnym w Rozwadowie
Nowy patron w Stalowej Woli. Rondo im. Korpusu Zachodniego
Stalowa Wola
Nowy patron w Stalowej Woli. Rondo im. Korpusu Zachodniego
Bezpłatne konsultacje dla rodziców młodzieży w trudnej sytuacji
Stalowa Wola
Bezpłatne konsultacje dla rodziców młodzieży w trudnej sytuacji
W tej sprawie trzeba więcej namysłu
Stalowa Wola
W tej sprawie trzeba więcej namysłu
Wzmocnienie taboru. Nowe radiowozy już na służbie
Stalowa Wola
Wzmocnienie taboru. Nowe radiowozy już na służbie
Już w najbliższą sobotę kongres PiS w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Już w najbliższą sobotę kongres PiS w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu