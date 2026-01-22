Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Pysznica 22 stycznia 2026

Pościg zakończony w Zarzeczu. Pijany kierowca audi uciekał przed policją

Blisko promil alkoholu w organizmie miał 31-letni kierowca audi, który 20 stycznia po południu nie zatrzymał się do policyjnej kontroli drogowej i podjął próbę ucieczki. Pościg rozpoczął się na terenie gminy Pysznica, a zakończył w miejscowości Zarzecze. Mężczyzna odpowie przed sądem.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło po godz. 16 w Kłyżowie. Policjanci z miejscowego posterunku prowadzili rutynowe kontrole trzeźwości. W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy wydał sygnał do zatrzymania kierującemu audi. Ten jednak zignorował polecenie, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Mundurowi ruszyli w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca nie reagował i kontynuował jazdę. Na jednym z zakrętów, już na terenie powiatu niżańskiego, doprowadził do kolizji - uszkodził lusterko w pojeździe jadącym z przeciwnego kierunku. Chwilę później, w Zarzeczu, zatrzymał samochód.

Za kierownicą siedział 31-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego. Mężczyzna przyznał policjantom, że uciekał, ponieważ wcześniej pił alkohol i obawiał się kontroli. Badanie alkomatem potwierdziło jego słowa - miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy. 21 stycznia 31-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ponad 1,5 promila za kierownicą. Nocna kontrola zakończona zatrzymaniem kierowcy
Rudnik nad Sanem
Ponad 1,5 promila za kierownicą. Nocna kontrola zakończona zatrzymaniem kierowcy
Sąd zdecydował: nożownik z galerii VIVO! może opuścić szpital
Stalowa Wola
Sąd zdecydował: nożownik z galerii VIVO! może opuścić szpital
Charzewice. Rowy melioracyjne zostaną odmulone i zmodernizowane
Stalowa Wola
Charzewice. Rowy melioracyjne zostaną odmulone i zmodernizowane
Nowoczesna kardiologia w Stalowej Woli - remont i nowy sprzęt w szpitalu
Stalowa Wola
Nowoczesna kardiologia w Stalowej Woli - remont i nowy sprzęt w szpitalu
Co w sercu, to na obrazie
Stalowa Wola
Co w sercu, to na obrazie
Kontrowersje wokół p.o. drektora SPZOZ Michała Stachowa
Stalowa Wola
Kontrowersje wokół p.o. drektora SPZOZ Michała Stachowa
Postępują prace przy Kinie Ballada
Stalowa Wola
Postępują prace przy Kinie Ballada
Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie
Stalowa Wola
Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu