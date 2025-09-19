Miesięcznik
Nisko 19 września 2025

Pościg ulicami Niska. Pijany kierowca audi zatrzymany przez policję

16 września w Nisku doszło do policyjnego pościgu za kierowcą audi. 27-letni mieszkaniec regionu, który miał ponad promil alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, próbował uciec funkcjonariuszom zarówno samochodem, jak i pieszo.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Około godziny 18 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że kierowca audi może być nietrzeźwy. Mundurowi szybko zauważyli podejrzany pojazd na obrzeżach miasta. Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zatrzymał się i podjął próbę ucieczki.

Policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego ruszyli w pościg, który zakończył się w pobliskim kompleksie leśnym. Tam 27-latek porzucił samochód i próbował uciekać pieszo, jednak został szybko zatrzymany.

Badanie alkomatem potwierdziło, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie powinien w ogóle siadać za kierownicę – obowiązuje go bowiem dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zatrzymany usłyszał zarzuty, a decyzją prokuratora rejonowego w Nisku został objęty policyjnym dozorem. Teraz o jego przyszłości zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara więzienia.

