Pościg ulicami Niska. Pijany kierowca audi zatrzymany przez policję

Około godziny 18 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że kierowca audi może być nietrzeźwy. Mundurowi szybko zauważyli podejrzany pojazd na obrzeżach miasta. Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zatrzymał się i podjął próbę ucieczki.

Policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego ruszyli w pościg, który zakończył się w pobliskim kompleksie leśnym. Tam 27-latek porzucił samochód i próbował uciekać pieszo, jednak został szybko zatrzymany.

Badanie alkomatem potwierdziło, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie powinien w ogóle siadać za kierownicę – obowiązuje go bowiem dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zatrzymany usłyszał zarzuty, a decyzją prokuratora rejonowego w Nisku został objęty policyjnym dozorem. Teraz o jego przyszłości zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara więzienia.