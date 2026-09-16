Posadzą drzewa ku pamięci górników z kopalni „Wujek”

Uroczystości rozpoczną się w piątek, 18 września, o godz. 8.30 mszą świętą w kościele parafialnym w Zaleszanach. Następnie o godz. 9.30 uczestnicy spotkają się przy miejscowym cmentarzu, gdzie odbędą się uroczystości pod pomnikiem Dziewięciu z Wujka.

O godz. 10.00 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zaleszanach posadzonych zostanie dziewięć drzewek upamiętniających górników poległych w Kopalni „Wujek” w Katowicach.

Program obejmuje również wydarzenia w Stalowej Woli. O godz. 12 w Bibliotece Miejskiej zostanie otwarta wystawa poświęcona pacyfikacji Kopalni „Wujek”. Pierwszy dzień uroczystości zakończy się o godz. 18 koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach.

Obchody będą kontynuowane w sobotę, 19 września. O godz. 9 rozpocznie się turniej o puchar Zbigniewa Wilka.

Do udziału w uroczystościach zapraszają wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy, przewodnicząca Rady Gminy Zaleszany Marzena Kuna, wicemarszałek województwa śląskiego Joanna Bojczuk, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach Piotr Szpara.