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Stalowa Wola 8 września 2026

Porozmawiaj o wakacyjnych lekturach

Na spotkanie dla wszystkich, którzy kochają książki i chcą podzielić się wrażeniami o swoich wakacyjnych lekturach, zapraszają Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli (Filia nr 1) oraz nieformalna grupa „Stalowi Czytacze”. Wydarzenie zatytułowane „Wspomnienie lata” odbędzie się 11 września o godzinie 17 w bibliotece przy ulicy Staszica 14.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Stalowi Czytacze powstali w okolicach lata 2011 roku, z chęci rozmowy z innymi molami książkowymi, by nie tylko porozmawiać o książkach ale też poszerzać swoje horyzonty. Spotykamy się w kawiarniach, gdzie rozmawiamy o dobrych książkach przy aromacie pysznej kawy. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, kierujemy swoje działania głównie dla dorosłych - osób w naszym wieku i starszych - ale mamy w planach także wyjść z ofertą do młodzieży - mówią organizatorki z grupy Stalowi Czytacze.

Członkowie grupy podkreślają, że są tolerancyjni i otwarci oraz że cenią różnorodność i indywidualne preferencje czytelnicze, co pomaga im poszerzać horyzonty.

- Nie skupiamy się tylko na literaturze, ale też innych rzeczach, które integrują grupę, na przykład wspólne granie w gry planszowe – dodają Stalowi Czytacze.

Pierwsze spotkanie w Filii nr 1 będzie jednak poświęcone wakacyjnej literaturze, a przyjść może każdy chętny. Wstęp wolny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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