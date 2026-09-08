Porozmawiaj o wakacyjnych lekturach

- Stalowi Czytacze powstali w okolicach lata 2011 roku, z chęci rozmowy z innymi molami książkowymi, by nie tylko porozmawiać o książkach ale też poszerzać swoje horyzonty. Spotykamy się w kawiarniach, gdzie rozmawiamy o dobrych książkach przy aromacie pysznej kawy. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, kierujemy swoje działania głównie dla dorosłych - osób w naszym wieku i starszych - ale mamy w planach także wyjść z ofertą do młodzieży - mówią organizatorki z grupy Stalowi Czytacze.

Członkowie grupy podkreślają, że są tolerancyjni i otwarci oraz że cenią różnorodność i indywidualne preferencje czytelnicze, co pomaga im poszerzać horyzonty.

- Nie skupiamy się tylko na literaturze, ale też innych rzeczach, które integrują grupę, na przykład wspólne granie w gry planszowe – dodają Stalowi Czytacze.

Pierwsze spotkanie w Filii nr 1 będzie jednak poświęcone wakacyjnej literaturze, a przyjść może każdy chętny. Wstęp wolny.