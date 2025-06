Poręby zyskają nowy wygląd. Dokumentacja już w przygotowaniu

Jednym z elementów tego procesu jest projekt „Odnowienie przestrzeni publicznej osiedla Poręby”, którego dokumentację przygotuje firma PM PROJEKT Sp. z o.o. z Brzeznej. Wartość zamówienia wynosi 149 600 zł, a na jego realizację przewidziano 130 dni od momentu podpisania umowy.

Dokumentacja powstanie na podstawie istniejącej koncepcji urbanistycznej i będzie zgodna z unijną zasadą DNSH („nie czyń poważnych szkód środowisku”). Zakłada się m.in. ograniczenie powierzchni utwardzonych na rzecz zieleni, stosowanie przepuszczalnych nawierzchni oraz wprowadzenie elementów retencji wody – takich jak ogrody deszczowe czy niecki infiltracyjne. Celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie jednocześnie funkcjonalna, przyjazna dla mieszkańców i zintegrowana z otoczeniem.

– Stalowa Wola dynamicznie się rozwija, a my dbamy o to, by ten rozwój był harmonijny i odpowiedzialny środowiskowo. To kolejna inwestycja, która łączy potrzeby mieszkańców z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi. Dzięki niej powstanie miejsce przyjazne ludziom i naturze, a wraz z trwającą już przebudową infrastruktury podziemnej i drogowej stworzy nowoczesną, zieloną, funkcjonalną i bezpieczną przestrzeń – podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta Stalowej Woli.

Oprócz zmian w układzie przestrzennym i zwiększenia udziału terenów zielonych, projekt obejmuje również budowę nowoczesnego placu zabaw, instalację monitoringu wizyjnego oraz inne rozwiązania, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców. Inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem lokalnych „Standardów ochrony drzew i zieleni”, co pozwoli zachować cenne walory przyrodnicze osiedla.