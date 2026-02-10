Miesięcznik
Weronika Urban (Stal Stalowa Wola)
Stalowa Wola 10 lutego 2026

Porażki „Stalówek” z MLKS Rzeszów

Walki i serca do gry koszyklarkiom Stali Stalowa Wola nie zabrakło, lecz umiejętności i warunki fizyczne były po stronie rywalek z Rzeszowa. Kadetki przegrały różnicą 15, a juniorki różnicą 22 „oczek”.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

U15
STAL STALOWA WOLA - MLKS RZESZÓW 59:74 (10:20, 16:25, 16:16, 17:13)
STAL: Sokal 16 (1x3), Sioda 16 (1x3), Byra 12, Karkut 5, Petroniec 4, Jarosz 2, Gierłach, Dyl, Paruch, Zacharz, Litowczuk.
Dla MLKS najwiędej punktów: Mróz 22 (1x3), Witkowska 18, Rejman 13.

U17
MLKS RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 71:49 (22:8, 16:11, 12:13, 21:17)
STAL: Urban 19, Małek 13, Sokal 8, Krokos 4, Górak 3, P.Kurzelewska 2, Cebula, G.Góra, J.Góra, Duszka.
Dla MLKS najwięcej punktów: Witkowska 17 (1x3), Mróz 15, Rejman 13 (1x3).

