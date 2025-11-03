Porażki koszykarzy Kuźni w Łańcucie i Przemyślu

W tym drugim meczu obydwie drużyny oddały aż 25 celnych rzutów „za trzy”, Niedźwiadki 11, Kuźnia 14. Kolejnym rywalem „kowali” (U19) będzie w Rzeszowie pempaVita Resovia (12 listopada), natomiast wcześniej, bo już w najbliższą środę, 5 listopada w hali SiR przy ul. Hutniczej juniorzy Stali zmierzą się ze Startem Lublin. Początek o godz. 17. Dzień później, 6 listopada w hali SLO przy ul. Wojska Polskiego, Kuźnia Koszykówki podejmie w rozgrywkach U17 KKK MOSiR Krosno (g. 18.30)

U 19

NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 109:83 (30:30, 36:18, 22:11, 21:24)

NIEDŹWIADKI: Nesterenko 25 (5x3), Walciszewski 24 (3x3), Olejarz 22 (1x3), Jabłoński 12 (2x3), Kijanka 10, Zawadzki 8, Dobrowolski 3, Guła 2, Huk 2, Wójcik 1, Sarna.

KK: Dziechciarz 27 (5x3), Witych 15 (2x3), Rogała 14 (3x3), Pomarenko 11 (2x3), Wilk 8 (2x3), Otto 6, Wilczak 2, Pawusiak.

U15

PGE AKADEMIA KOSZYKÓWKI SOKÓŁ ŁAŃCUT - CERKAMED CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 74:64 (12:20, 24:22, 26:9, 12:13)

SOKÓŁ: Wiśniowski 30 (2x3), Kołpa 17, Trytko 14, Pusz 6, Kuźma 5, Koniecko 2, Kozłowski, Abramczyk, Marszał, Wójtowicz.

KK: Pomarenko 37 (5x3), Jędral 10 (1x3), T.Faraś 8, Otto 6, Mizera 3, Kowalik, Piętka, Marchut, Olejarczyk, Karbarz.