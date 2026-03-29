Porażka z Wisłą Kraków na zakończenie sezonu 2025/26

Najlepszym zespołem naszej grupy została Polonia Bytom, która w 30 meczach ligowych odniosła 29 zwycięstwa i zanotowała jedną porażkę - jedenym punktem, na wyjeździe z Polarisem Tarnowskie Góry 79:80.

W pozostałych trzech grupach 2 ligi, pierwsze miejsca na koniec sezonu zasadniczego zajęły: Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne (2 zwycięstwa - 6 porażek), RJ House Legion Legionowo (29-1) oraz PGE GIEK Turów Zgorzelec (29-1).

Zestwa par I rundy play-off, grupa C (mecz i rewanż /1 kwietnia oraz 8 kwietnia)

C1-C8: Polonia Bytom – Wisła Kraków

C2-C7: GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry – MKKS Rybnik

C3-C6: AZS AGH Kraków – Zagłębie Sosnowiec

C4-C5: UJK Kielce – Basket Hills Bielsko-Biała

WISŁA - STAL 74:62 (23:9, 14:22, 15:15, 22:16)

WISŁA: Piszczatowski 30 (1x3, 10 zb.), Barnuś 16 (3x3, 11 zb.), Ngarambe 13, Graniczka 2, Magdziak 2 oraz Hościłowicz 9 (2x3), Kucała 2, Jakubek, Cepuchowicz.

STAL: Siemianiuk 29 (4x3), Krzek 6, Jadas 4, Łabuda 3 (1x3), Maciej Paterek oraz Kunc 8, Marcin Paterek 6, Zając 4, Malynovskyi 2, Malecki, Baran.

Sędziowali: Andrzej Rakowski, Radosław Myśliński.

Tabela za www.pzkosz.pl