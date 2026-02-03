Porażka z podniesioną głową

W Lublinie „Stalówki” zagrały dużo lepiej niż w pierwszym spotkaniu obu drużyn w Stalowej Woli, zakończonym zwycięstwem „akademiczek” różnicą 23 punktów (67:44). Po pierwszej połowie gospodynie prowadziły zaledwie jednym „oczkiem” (27:26). Trzecia kwarta remisowa, po 16, a dopiero w czwartej udało się Lubliniankom wypracować kilkupunktową przewagę, która zapewniła im szóste zwycięstwo.

U-15

BOGDANKA AZS UMCS LUBLIN - STAL STALOWA WOLA 61:53 (10:16, 17:10, 16:16, 18:11)

BOGDANKA: Wysocka 15 (1x3), Trujnara 13 (1x3), Kawała 8, Berdzik 7, Misiura 5 (1x3), Trumińska 4, Zarębska 3, Wrzyszcz 2, Majewska 2, Wołowicz 2, Krzewińska, Kręcisz.

STAL: Sokal 23 (1x3), Byra 13, Sioda 11, Gierłach 4, Pietroniec 2, Paruch, Śnios, O.Kurzelewska, Bazan, Karkut, Litowczuk, Drzymała.

Tabela za podkarpackikosz.pl