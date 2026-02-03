Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Stalowa Wola 3 lutego 2026

Porażka z podniesioną głową

W 8. kolejce lubelsko-podkarpackiej ligi kadetek Stal Stalowa Wola przegrała w Lublinie z Bogdanką AZS UMCS 53:61. W sobotę, 7 lutego (godzina 10) nasza drużyna podejmie lidera tabeli ligowej MLKS Rzeszów.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Lublinie „Stalówki” zagrały dużo lepiej niż w pierwszym spotkaniu obu drużyn w Stalowej Woli, zakończonym zwycięstwem „akademiczek” różnicą 23 punktów (67:44). Po pierwszej połowie gospodynie prowadziły zaledwie jednym „oczkiem” (27:26). Trzecia kwarta remisowa, po 16, a dopiero w czwartej udało się Lubliniankom wypracować kilkupunktową przewagę, która zapewniła im szóste zwycięstwo.

U-15
BOGDANKA AZS UMCS LUBLIN - STAL STALOWA WOLA 61:53 (10:16, 17:10, 16:16, 18:11)
BOGDANKA: Wysocka 15 (1x3), Trujnara 13 (1x3), Kawała 8, Berdzik 7, Misiura 5 (1x3), Trumińska 4, Zarębska 3, Wrzyszcz 2, Majewska 2, Wołowicz 2, Krzewińska, Kręcisz.
STAL: Sokal 23 (1x3), Byra 13, Sioda 11, Gierłach 4, Pietroniec 2, Paruch, Śnios, O.Kurzelewska, Bazan, Karkut, Litowczuk, Drzymała.

Tabela za podkarpackikosz.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Wyjazdowe zwycięstwo Stali z Lublinianką
Stalowa Wola
Wyjazdowe zwycięstwo Stali z Lublinianką
Mariusz Biel niesamowity jest!
Stalowa Wola
Mariusz Biel niesamowity jest!
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Stalowa Wola
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Marta Szeliga z MKT Stalowa Wola pierwsze miejsce w grze deblowej i trzecie w singlu
Stalowa Wola
Marta Szeliga z MKT Stalowa Wola pierwsze miejsce w grze deblowej i trzecie w singlu
Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025
Stalowa Wola
Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025
Zwycięstwa Blanki Machaj i Jacka Skrzeszewskiego w Rzeszowie
Stalowa Wola
Zwycięstwa Blanki Machaj i Jacka Skrzeszewskiego w Rzeszowie
Siarka jednym punktem wyprzedziła Kuźnię Koszykówki
Stalowa Wola
Siarka jednym punktem wyprzedziła Kuźnię Koszykówki
40 punktów Wiktora Siemianiuka w zwycięskim spotkaniu z pempaVita Resovia
Stalowa Wola
40 punktów Wiktora Siemianiuka w zwycięskim spotkaniu z pempaVita Resovia
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu