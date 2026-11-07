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Stalowa Wola 7 listopada 2026

Porażka „Stalówki” w Zielonej Górze

Trzy miesiące, dokładnie od 8 sierpnia 2026 roku kibice Lechii Zielona Góra czekali na zwycięstwo swojej drużyny u siebie. Przełamanie nastąpiło w sobotę, 7 listopada w 15. kolejce Betclic 2. ligi, w meczu ze „Stalówką”, wygranym przez beniaminka 2:1. Kolejnym przeciwnikiem Stali będzie 15 listopada Olimpia Grudziądz.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Pierwsza połowa spotkania rozgrywanego w gęstej mgle, zakończyła się bezbramkowym remisem. Więcej przy piłce utrzymywali się goście, którzy częściej konstruowali ataki i dwa z nich powinny zakończyć się zdobyciem bramki. Jedna z prób Jelenia zakończyła się trafieniem w słupek.
Wynik otworzył w 49. minucie Dawid Dębski, który po rzucie rożnym po zamieszaniu w polu karnym skierował piłkę do siatki. W 72. minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie. Michał Szmigiel wykorzystał niezdecydowanie obrońców Stali i mocnym strzałem z pola karnego lewą nogą zdobył drugą bramkę.
Stal dopiero w 85. minucie znalazła sposób na pokonanie Bursztyna. Pod jego bramką najprzytomniej zachował się Szymon Kwapisz - młody obrońca Stali wepchnął piłkę do bramki z dwóch metrów.
W końcówce spotkania obie drużyny miały jeszcze okazję do zdobycia bramek, ale wynik nie uległ już zmianie. Lechia wygrała 2:1, notując drugie zwycięstwo z rzędu i przełamując serię bez wygranej na własnym stadionie, trwającą od sierpnia.

Lechia Zielona Góra – Stal Stalowa Wola 2:1 (0:0)
1:0 Dębski (49), 2:0 Szmigiel (72), 2:1 Kwapisz (85)
Lechia: Bursztyn - Lizakowski, Flis, Rutkowski (56 Ostrowski), Kurowski (80 Majchrzak), Szmigiel - Dębski, Szczotko (80 Embaló), Szpakowski, Bargiel (65 Więcek) - Olek (65 Nahrebecki).
Stal: Smyłek - Kwapisz, Żemło, Chrzanowski, Grabowski (70 Nawrocki) - Zaucha, Radecki (84 Tomalski), Rogalski (63 Czerwik), Hebel (70 Kamiński), Śliwa - Jeleń (84 Wolny).
Sędziował Błażej Syropiatko (Szczecin).
Żółte kartki: Szpakowski, Kurowski, Szczotko, Więcek.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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