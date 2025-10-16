Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 16 października 2025

Porażka Stali z juniorami Resovii

Kolejną przykrą niespodziankę sprawiła swoim kibicom koszykarska drużyna Stali Stalowa Wola. „Zielono-czarni” przegrali w 5. kolejce II ligi z juniorami Resovii. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadzili 17-latkowie: Franciszek Jędrzejczyk, Oliwier Botorek i Piotr Żydzik.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W sobotę, 18 października o godzinie 17 Stal zmierzy się w swojej hali z Basketem Hills Bielsko-Biała, który ma na swoim koncie cztery zwycięstwa i jedną porażkę. Na prowadzeniu z kompletem punktów Polaris Tarnowskie Góry, do którego Stal wybierze się w 7. kolejce, po meczu z Basketem Hills.

pempaVita Resovia - Stal Stalowa Wola 75:65 (22:21, 12:13, 25:13, 16:18)
Resovia: Jędrzejczyk 22 (1x3, 8 as.), Botorek (19), Mikosz 8, Ząbczyk 4, Warszawski oraz Żydzik 11 (1x3, 9 zb.), Mrówczyński 6, Terlecki 3 (1x3), Kubiak 2, Gil, Żukowski, Janczura.
Stal: Siemianiuk 15 (1x3, 8 zb.), Łabuda 15 (3x3, 9 zb.), Jadaś 6 (12 zb.), Maciejak 5 (8 zb.), Marcin Paterek oraz Krzek 12 (1x3), Bandyga 6, Kunc 4, Maciej Paterek.
Sędziowali: Damian Kuziora i Szymon Siembida.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
W sobotę derby! Sokół Nisko - Stal Gorzyce
Stalowa Wola
W sobotę derby! Sokół Nisko - Stal Gorzyce
Bruno Takmadżan podwójnym mistrzem Podkarpacia
Stalowa Wola
Bruno Takmadżan podwójnym mistrzem Podkarpacia
Vincent Thoni zwycięzcą AZS-ITT Łódź Cup
Stalowa Wola
Vincent Thoni zwycięzcą AZS-ITT Łódź Cup
Maciej Musiał nowym trenerem „Stalówki”
Stalowa Wola
Maciej Musiał nowym trenerem „Stalówki”
Marcin Płuska nie jest już trenerem „Stalówki”
Stalowa Wola
Marcin Płuska nie jest już trenerem „Stalówki”
Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli
Zasłużona porażka. Stal Stalowa Wola - AZS AGH Kraków 61:82
Stalowa Wola
Zasłużona porażka. Stal Stalowa Wola - AZS AGH Kraków 61:82
Za nami IV edycja Biegu Orląt Lwowskich oraz I rzut Grand Prix w przełajach
Stalowa Wola
Za nami IV edycja Biegu Orląt Lwowskich oraz I rzut Grand Prix w przełajach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu