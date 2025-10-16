Porażka Stali z juniorami Resovii

W sobotę, 18 października o godzinie 17 Stal zmierzy się w swojej hali z Basketem Hills Bielsko-Biała, który ma na swoim koncie cztery zwycięstwa i jedną porażkę. Na prowadzeniu z kompletem punktów Polaris Tarnowskie Góry, do którego Stal wybierze się w 7. kolejce, po meczu z Basketem Hills.

pempaVita Resovia - Stal Stalowa Wola 75:65 (22:21, 12:13, 25:13, 16:18)

Resovia: Jędrzejczyk 22 (1x3, 8 as.), Botorek (19), Mikosz 8, Ząbczyk 4, Warszawski oraz Żydzik 11 (1x3, 9 zb.), Mrówczyński 6, Terlecki 3 (1x3), Kubiak 2, Gil, Żukowski, Janczura.

Stal: Siemianiuk 15 (1x3, 8 zb.), Łabuda 15 (3x3, 9 zb.), Jadaś 6 (12 zb.), Maciejak 5 (8 zb.), Marcin Paterek oraz Krzek 12 (1x3), Bandyga 6, Kunc 4, Maciej Paterek.

Sędziowali: Damian Kuziora i Szymon Siembida.