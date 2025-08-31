Porażka Stali we Wrocławiu z młodzieżowym Śląskiem

Zdjęcie: Jehor Szarabura, najlepszy piłkarz meczu rozgrywanego na stadionie przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu

Już chwilę po rozpoczęciu spotkania gospodarze mogli objąć prowadzenie, ale świetniej stuprocentowej okazji pod bramką Stali nie wykorzystał Yehor Matsenko. W 8. minucie spudłował z 16 metrów jego rodak, Yehor Sharabura - jak się później okazało najlepszy piłkarz tego meczu. Lwowianin rządził i dzielił, zdobył dwie bramki, a przy trzeciej zaliczył asystę.

Pierwszy raz 21-latek umieścił piłkę w bramce w 13. minucie, finalizując z pola karnego podanie Adama Ciućki. Piłka zanim wpadła do bramki odbiła się jeszcze od nogi Łukasza Furtaka. Trzy minuty później kapitan Stali wyrównał stan meczu. Z bliskiej odległości pokonał bramkarza Śląska głową, po wrzutce Huberta Tomalskiego. W 38. minucie Stal objęła prowadzenie. Po świetnym prostopadłym zagraniu piłki od Getingera, Dawid Wolny wyprzedził Muszyńskiego, przełożył sobie piłkę na prawą nogę i płaskim strzałem pokonał Głogowskiego, któremu futbolówka przeleciała pod brzuchem…

Kiedy wszyscy czekali na gwizdek kończący pierwszą połowę, po raz kolejny błysnął, po kapitalnej zespołowej akcji, Yehor Sharabura. 19-letni Paweł Kosmalski zabawił się w polu karnym z 5 (słownie: pięcioma) piłkarzami Stali, wyłożył piłkę koledze, który pokonała Stępaka strzałem w „krótki róg”.

Gdyby gospodarze wykorzystali dwie kolejne bardzo dobre okazje strzeleckie na początku drugiej połowy, pewnie byłoby już „posprzątane”. Stal miała jednak furę szczęścia. Los nie był już jednak łaskawy dla ślamazarnie poruszających się zawodników ze Stalowej Woli w 66. minucie. Śląsk wyprowadził kolejną kapitalną kontrę. Wiktor Kamiński zagrał do Sharabury, a ten nie uderzył, na co liczyli wszyscy, lecz zagrał wzdłuż pola bramkowego do Wiktora Niewiarowskiego, który skierował piłkę do pustej bramki.

Śląsk II Wrocław – Stal Stalowa Wola 3:2 (2:2)

1-0 Sharabura (13), 1-1 Furtak (16), 1-2 Wolny (38), 2-2 Sarabura (45), 3-2 Niewiarowski (66)

Śląsk: Głogowski – Matsenko, Muszyński, Ł.Gerstenstein, Kosmalski (58 Kamiński), Wołczek, K.Kurowski (58 Krygowski), Ciućka (76 Chodera), Wojtczak, Dziuba (58 Niewierowski), Sharabura (80 Milewski)

Stal: Stępak – Furtak, Oko, Getinger, Nowak, Radecki (80 Niedbała), Hebel (67 Hrncia), Tomalski (67 Surzyn), Zaucha, Kendzia (73 Kukułowicz), Wolny (67 Łącki).

Sędziował Paweł Szuta (Czarnków). Żółte kartki: Muszyński, Kurowski, Matsenko - Wolny, Oko, Furtak. Czerwona kartka Oko (90. minuta, druga żółta)