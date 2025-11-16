Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Recepta na szczęście
Stalowa Wola 16 listopada 2025

Porażka koszykarzy Stali z MKKS Rybnik

W 10. kolejce koszykarskiej II ligi grupa C Stal Stalowa Wola przegrała w swojej hali z MKKS Rybnik. Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Nasz zespół prowadził w tym meczu tylko raz. Po rzucie „za trzy” Siemianiuka, otwierającym to spotkanie. „Trójką” odpowiedział Jagoda, a za chwilę dwa rzuty wolne wykorzystał Żebrok i od tego momentu goście nie oddali prowadzenia do syreny kończacej mecz.
W ostatniej minucie gry, dokładnie 38 sekund przed końcem, po celnej „trójce” Kunca przewaga zespołu z Rybnika stopniała do dwóch „oczek” (82:84), ale w kolejnej akcji nie pomylił się najlepszy i najskuteczniejszy zawodnik sobotniego meczu, Mateusz Żebrok i Stal niecałe pół minuty przed zakończeniem, miała do odrobienia 4 punkty. Trener Partyka poprosił o czas. Stal dobrze rozegrała atak, ale rzut zza łuku Maciejaka był niecelny. Faul na Żebroku nic naszej drużynie nie pomógł. Rzucający obrońca MKKS-u nie pomylił się z linii rzutów wolnych i za moment on i jego koledzy z drużyny mogli celebrować na parkiecie zwycięstwo. Zasłużone. Dość wspomnieć, że koszykarze z Rybnika trafili 26 rzutów wolnych z 32, jakie mieli. Stalowcy tak dobrych statysyk nie miała: 20 rzutów - 12 celnych.

STAL - MKKS RYBNIK 82:88 (12:21, 27:25, 21:19, 22:23)
STAL: Siemianiuk 30 (5x3, 10 as.), Krzywdziński 16 (3x3), Maciejak 5 (8 as.), Labuda 5 (1x3), Maciej Paterek 2 oraz Kunc 14 (1x3), Bandyga 6, Krzek 4, Jadaś, Marcin Paterek.
MKKS: Żebrok 34 (3x5), Wydra 16, Kawczyński 15 (3x3), Jagoda 9 (1x3, 13 zb., 7 as.), Szczepanek 2 oraz Mazur 9, Sarna 3, Biela, Kuśka, Borkowski.
Sędziowali: Mariusz Godek i Michał Drewniak.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

