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Stalowa Wola 27 września 2026

Porażka koszykarzy Stali w Tarnowskich Górach

Po dużej przerwie koszykarze Stali Stalowa Wola ruszyli do odrabiania strat w wyjazdowym starciu z GMS Tarnowskie Góry,, jednak przewaga wypracowana przez gospodarzy w dwóch pierwszych kwartach okazała się zbyt duża, by odwrócić losy spotkania. Tym samym zielono-czarni ponieśli drugą porażkę w drugim ligowym występie.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie w Stalowej Woli MKS II Dąbrowa Górnicza. Mecz 3. kolejki odbędzie się 3 października, godz. 17.

GMS TARNOWSKIE GÓRY - STAL STALOWA WOLA 97:89 (28:20, 27:18, 20:27, 22:24)
GMS: Formichov 26 (3x3, 10 zb.), Zygmunciak 21 (3x3), Żebrok 17 (1x3), Chorab 8 (10 as.(), Stadler 2 oraz Kałuża 7 (1x3), Walkowicz 2, Kuciński, Nogalski, Cisowski.
STAL: Klawa 21 (1x3), Siemianiuk 21 (1x3), Kubiak 15 (8 zb.), Zaguła 12 (1x3), Maciejak (10 as.) oraz Kunc 11 (1x3), Łabuda 4 (1x3), Jadaś 4, Jarecki 1.
Sędziowali: Michał Kurcz, Magdalena Kołeczko

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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