27 września 2026

Porażka koszykarzy Stali w Tarnowskich Górach

Po dużej przerwie koszykarze Stali Stalowa Wola ruszyli do odrabiania strat w wyjazdowym starciu z GMS Tarnowskie Góry,, jednak przewaga wypracowana przez gospodarzy w dwóch pierwszych kwartach okazała się zbyt duża, by odwrócić losy spotkania. Tym samym zielono-czarni ponieśli drugą porażkę w drugim ligowym występie.