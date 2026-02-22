Porażka koszykarzy Stali w Rybniku

Spotkanie było bardzo wyrównane, aczkolwiek z lekkim wskazaniem na gospodarzy, którzy zwycięstwo zapewnili sobie przede wszystkim skuteczną grą na tablicach. Rybniczanie zebrali 50 a Stal 30 piłek. Do tego dołożyli wyraźną przewagę w asystach (16:6), co przełożyło się na większą kontrolę nad rytmem gry.

Przez większą część spotkania na kilkupunktowym prowadzeniu byli rybniczanie, lecz nie potrafili odskoczyć na dystans nie do odrobienia. W drugiej i trzeciej kwarcie ich największa przewaga wyniosła 9 punktów, a w połowie czwartej 10 punktów (60:50). Wtedy „za trzy” trafili: Maciejak ii Łabuda. Zrobiło się 60:56 i w naszej ekipie odżyły nadzieje na korzystny wynik. Niestety, do końca meczu punkty zdobywali wyłącznie gospodarze.

Pierwszoplanową postacią meczu był Mateusz Żebrok. Zdobył 29 punktów, choć – co rzadko spotykane – ani razu nie trafił zza łuku (0/8) i miał spore problemy na linii rzutów wolnych (3/12).

Kolejnym rywalem Stali bedzie 27 lutego w Stalowej Woli Zagłębie Sosnowiec.

RMKS RYBNIK - STAL STALOWA WOLA 66:56 (18: 16, 21:18, 13:13, 14:9)

MKKS: Żebrok 29, Kawczyński 13 (3 x 3, 8 as.), Jagoda 13 (1x3, 8 zb.), Szczepionek 6 (8 zb.), Biela oraz Mazur 5 (12 zb.), Kuśka, Bojaryn, Trzeciak, Sarna.

STAL: Siemianiuk 22 (3x3), Maciejak 11 (1x3), Kunc 10, Jadaś 2, Maciej Paterek oraz Marcin Paterek 5 (1x3), Krzek 3 (1x3), Łabuda 3 (1x3), Baran.

Sędziowali: Rajmund Lewiński, Krystian Dolniak