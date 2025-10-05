Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Podróż poślubna
1.8 / 5
Stalowa Wola 5 października 2025

Porażka koszykarzy Stali w Kielcach

Była walka, była też długimi okresami dobra i skuteczna gra, ale ze zwycięstwa cieszyli się rywale. Stal Stalowa Wola przegrała w Kielcach w 3. kolejce II ligi koszykarskiej 74:77.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Do przerwy wszystko przebiegało po myśli zespołu trenera Rafała Partyki. Stal posiadała inicjatywę i do szatni schodziła, prowadząc różnicą 9 punktów 41:32.
Po przerwie gospodarze odrobili straty. W ich szeregach uaktywnił się Wojciech Pisarczyk - w trzeciej kwarcie zdobył 10 pkt - punktować zaczęli także jego koledzy i w 28. minucie meczu był remis 52:52, a po pół godzinie gry „akademicy” prowadzili 60:57. I tę trzypunktową przewagę utrzymali do syreny kończącej mecz.
W końcówce spotkania, przede wszystkim dzięki skutecznej grze Aleksandra Jadasia, najlepszego zawodnika Stali w ostatniej kwarcie, przewaga UJK stopniała do 1 „oczka” (75:74). Do końca meczu pozostawało 35 sekund. Za chwilę trafił Adam Strojek. Trener Partyka poprosił o czas. Stal rozegrała akcję zakończoną rzutem Siemianiuka „za trzy”. Niecelnym. Piłkę zebrał Mateusz Czemerys.

UJK Kielce – Stal Stalowa Wola 77:74 (14:19, 18:22, 28:16, 17:17)
UJK: Lewandowski 18 (3x3), Wesołek 17 (1x3), Pisarczyk 15 (1x3, 12 zb., 9 as.), Strojek 12, Flisiak oraz Czemerys 6 (8 zb.), Lesisz 6 (1x3), Karczemny 2, Strojek 1, Cygan.
Stal: Siemianiuk 22 (4x3), Maciejak 13 (1x3, 7 as.), Jadaś 10 (11 zb.), Maciej Paterek 5, Łabuda oraz Krzek 9 (1x3), Kunc 8 (1x3, 8 zb.), Bandyga 5 (1x3), Marcin Paterek 2.
Sędziowali: Michał Kurcz, Monika Rokita.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  1.8
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  1.8

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Trzecia porażka „Stalówki” z rzędu
Stalowa Wola
Trzecia porażka „Stalówki” z rzędu
Pierwsze domowe zwycięstwo Sokoła Nisko
Stalowa Wola
Pierwsze domowe zwycięstwo Sokoła Nisko
Wystartował Rajd Baja Carpathia Stalowa Wola 2025
Stalowa Wola
Wystartował Rajd Baja Carpathia Stalowa Wola 2025
Piłkarski rozkład jazdy (O, A, B) na 3-5 października
Stalowa Wola
Piłkarski rozkład jazdy (O, A, B) na 3-5 października
Jedziemy! Dzisiaj start rajdu Baja Carpathia Stalowa Wola 2025
Stalowa Wola
Jedziemy! Dzisiaj start rajdu Baja Carpathia Stalowa Wola 2025
Patryk Pawłowski z brązem Mistrzostw Polski w maratonie
Stalowa Wola
Patryk Pawłowski z brązem Mistrzostw Polski w maratonie
Joanna Kuziora ze Stalowej Woli - Brand Managerem kobiecej koszykówki
Stalowa Wola
Joanna Kuziora ze Stalowej Woli - Brand Managerem kobiecej koszykówki
Pływalnia nie jest z… gumy
Stalowa Wola
Pływalnia nie jest z… gumy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu