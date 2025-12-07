7 grudnia 2025

Porażka kadetek Stali z Bogdanką Lublin

Po dwóch zwycięstwach kadetki Stali Stalowa Wola poznały smak porażki. W 4. kolejce podkarpacko-lubelskiej ligi U-15 nasza drużyna przegrała na swoim parkiecie z Bogdanką AZS UMCS Lublin. Na pierwszym miejscu w tabelu umocniła sie po wygranej z Kadetem Bielsko-Biała drużyna MLKS Rzeszów.