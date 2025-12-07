Porażka kadetek Stali z Bogdanką Lublin

STAL STALOWA WOLA - BOGDANKA AZS UMCS LUBLIN 44:67 (12:21, 12:20, 10:12, 10:14)
STAL: Sokal 18, Sioda 14, Litowczuk 4, Paruch 2, Gierłach 2, Jarosz 2, Pietroniec 2, Bazan, O.Kurzelewska, Dębiak, Śnios.
BOGDANKA: Wysocka 19, Wójtowicz 12, Wasiak 11 (1x3), Berdzik 10, Trumińska 5, Misiura 5, Trujnara 2, Wrzyszcz 2, Krzemińska 1, Kręcisz, Majewska, Zarębska.
Sędziowali: Maciej Czajka i Franciszek Obuchowski ze Stalowej Woli.
W pozostałych meczach: Bogdanka II AZS UMCS Lublin - Biało-Czarni Kraśnik 66:107, MLKS Rzeszów - Kadet Biała-Podlaska 123:26.
Tabela za podkarpackikosz.com.pl
