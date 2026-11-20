Mieszkaniec Rudnika nad Sanem na Podkarpaciu informował przed godz. 7, że usłyszał odgłos silnika odrzutowego i po bardzo krótkim czasie doszło do eksplozji. - Jakiś obiekt wybuchł w pobliżu lasu. Było bardzo dużo dymu - przekazał.

Około godz. 8.30 wiceburmistrz Rudnika nad Sanem Dariusz Świta, przekazał na antenie jednej z telewizji, że trwa poszukiwanie obiektu w lesie między Kopkami a Rudnikiem.

Wcześniej Urząd Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem wydał na swoim profilu na FB pilny komunikat:

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW! W związku z wydanym alertem i możliwym zagrożeniem apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Prosimy o pozostanie w domach, jeśli nie ma konieczności ich opuszczania. Dzieci powinny pozostać w domach i nie udawać się do szkół – czytamy w komunikacie.

Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb oraz odpowiednich instytucji. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Prosimy o przekazanie tej informacji dalej. Prosimy o rozwagę i ostrożność! – podkreślono w komunikacie.

Apel skierował na swoim FB także prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny:

– Mieszkańcy Stalowej Woli, w związku z ogłoszonym alarmem zagrożenia ataku z powietrza, proszę o stosowanie się do komunikatów rządowych. Ze względu na informacje o bliskości zagrożenia proszę nie lekceważyć komunikatów – napisał włodarz miasta.

W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowej Woli dowiedzieliśmy się, że z terenu miasta nie napłynęły żadne niepokojące zgłoszenia dotyczące ogłoszonego alarmu.

W Stalowej Woli został on odwołany o godz. 7.30 (trzyminutowy dźwięk ciągły). Do godz. 7.33 w całym województwie podkarpackim wstrzymany był ruch pociągów, a później dotyczyło to tylko odcinka: Nisko - Rudnik nad Sanem – Łętownia, w związku z podejrzeniem, że wybuch nastąpił w pobliżu infrastruktury kolejowej.