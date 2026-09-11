Poradnia psychologiczna dla dzieci w Nisku zostanie przebudowana. Jest umowa

Prace wykona firma Invest Krzysztof Bajek. Umowę podpisali właściciel firmy Krzysztof Bajek oraz dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil. Przy podpisaniu obecny był również starosta niżański Robert Bednarz.

W pierwszym etapie zaplanowano remont, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń poradni. Wykonawca ma na to trzy miesiące od podpisania umowy.

To jednak nie koniec inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych poradnia zostanie wyposażona w sprzęt i wyposażenie potrzebne do prowadzenia konsultacji oraz terapii dzieci i młodzieży.

Zmiany mają przede wszystkim poprawić warunki, w jakich młodzi pacjenci korzystają z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Odnowione pomieszczenia mają być bardziej funkcjonalne i przyjazne zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i pracujących z nimi specjalistów.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.