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Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola 5 sierpnia 2026

Poprosił o pieniadze, potem wyciągnął scyzoryk

34-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego odpowie za próbę wymuszenia pieniędzy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Mężczyzna miał grozić przypadkowemu przechodniowi scyzorykiem po tym, jak ten odmówił mu dania pieniędzy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak wynika z ustaleń policji, 34-latek zaczepił pokrzywdzonego i poprosił go o pieniądze na bilet. Kiedy usłyszał odmowę, wyciągnął scyzoryk i zaczął nim wymachiwać w jego kierunku. Po chwili odszedł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna, czując się zagrożony, zawiadomił policję.

Sprawą zajęli się stalowowolscy kryminalni. Po zebraniu informacji ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu niżańskiego.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Przyznał się do zarzucanego mu czynu, tłumacząc, że był to jedynie żart i nie zamierzał nikogo skrzywdzić.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Jak informują śledczy, 34-latek działał w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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