Poprawiła się jakość wody w Zarzeczu. Sanepid wydał nowy komunikat

O problemach z wodą w Zarzeczu informowaliśmy wcześniej. W próbce pobranej 18 września stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml. Sanepid uznał wówczas wodę za niezdatną do spożycia, nawet po przegotowaniu.

Sytuacja uległa poprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku poinformował 23 września o wynikach kolejnych badań.

W pięciu próbkach pobranych 21 września w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez MZK Nisko nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków jelitowych.

Badania dotyczące ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni Celsjusza jeszcze trwają.

Woda tylko po przegotowaniu

Do czasu uzyskania kompletnych wyników wodę przeznaczoną do picia, przygotowywania posiłków i potraw, mycia i płukania warzyw oraz owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli dzieci do 2. roku życia oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy wcześniej gotować przez minimum 2 minuty.

Wodę można natomiast wykorzystywać do celów sanitarnych - spłukiwania toalet, prania oraz kąpieli, pod warunkiem unikania jej połykania.

Nowy komunikat oznacza, że wcześniejsze zalecenia z 21 września straciły ważność. Obecne zasady będą obowiązywały do czasu wydania kolejnego komunikatu przez niżański sanepid.

Poniżej publikujemy aktualny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.