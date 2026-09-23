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Nisko 23 września 2026

Poprawiła się jakość wody w Zarzeczu. Sanepid wydał nowy komunikat

Są nowe informacje w sprawie jakości wody w Zarzeczu. W pięciu pobranych próbkach nie stwierdzono bakterii grupy coli, Escherichia coli ani enterokoków jelitowych. Sanepid złagodził wcześniejsze ograniczenia, ale do czasu uzyskania kompletnych wyników badań wodę do picia i przygotowywania posiłków nadal należy przegotować.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

O problemach z wodą w Zarzeczu informowaliśmy wcześniej. W próbce pobranej 18 września stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml. Sanepid uznał wówczas wodę za niezdatną do spożycia, nawet po przegotowaniu.

Sytuacja uległa poprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku poinformował 23 września o wynikach kolejnych badań.

W pięciu próbkach pobranych 21 września w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez MZK Nisko nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków jelitowych.

Badania dotyczące ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni Celsjusza jeszcze trwają.

Woda tylko po przegotowaniu

Do czasu uzyskania kompletnych wyników wodę przeznaczoną do picia, przygotowywania posiłków i potraw, mycia i płukania warzyw oraz owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli dzieci do 2. roku życia oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy wcześniej gotować przez minimum 2 minuty.

Wodę można natomiast wykorzystywać do celów sanitarnych - spłukiwania toalet, prania oraz kąpieli, pod warunkiem unikania jej połykania.

Nowy komunikat oznacza, że wcześniejsze zalecenia z 21 września straciły ważność. Obecne zasady będą obowiązywały do czasu wydania kolejnego komunikatu przez niżański sanepid.

Poniżej publikujemy aktualny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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