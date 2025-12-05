Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Julia Sokal zadebiutowała w tym roku w reprezentacji Polski do lat 14
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 grudnia 2025

Popis snajperski Julii Sokal w Kraśniku

W najbliższą sobotę, a więc w dniu Św. Mikołaja kadetki Stali Stalowa Wola podejmą w rozgrywkach podkarpacko-lubelskiej ligi U-15 drużynę Bogdanki AZS UMCS Lublin. Początek meczu o godz. 12.30 w hali SiR przy ul. Hutniczej.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zespół trenera Artura Karlika przystąpi do tego spotkania opromieniony wysokim, wyjazdowym zwycięstwem nad Biało-Czarnymi Kraśnik. Kapitanie dysponowana rzutowo była w tym dniu Julia Sokol. Najlepsza snajperka naszej drużyny zdobyła 58 punktów - ponad połowę całego dorobku „Stalówek”.
Julia była także najskuteczniejszą zawodniczką Stali w Lublinie w meczu z AZS UMCS w lidze juniorek, który zakończył się wygraną głównego faworyta rozgrywek U-17, ale długimi chwilami nasz zespół sprawiał lublinankom spore problemy.

U-15
BIAŁO-CZARNI KRAŚNIK - STAL STALOWA WOLA 73:110 (22:18, 21:24, 11:33, 19:35)
STAL: Sokal 58, Sioda 22, Byra 14, Pietroniec 9, Jarosz 5, Śnios 2, Duda, Dębiak, O.Kurzelewska, Bazan, Drzymała.
Dla BIAŁO-CZARNYCH najwięcej punktów: Skóra 26, Jarzynka 19, Nowaczek 16.

U-17
BOGDANKA AZS UMCS LUBLIN - STAL STALOWA WOLA 77:46 (19:7, 16:13, 27:15, 15:11)
STAL: Sokal 16, Małek 14, P.Kurzelewska 8 (1x3), Krokos 3, Z.Górak 3, Urban 2, Duszka, Cebula, J.Góra, G.Góra, Kotwica.
Dla BOGDANKI najwięcej punktów: Jurkowska 24, Mrozińska 14 (1x3).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Monika Kłosowska przejęła dowodzenie w Katolickim Klubie Lekkoatletycznym Stal Stalowa Wola
Stalowa Wola
Monika Kłosowska przejęła dowodzenie w Katolickim Klubie Lekkoatletycznym Stal Stalowa Wola
Tylko zwycięstwa, „Stalówko” tylko zwycięstwa…
Stalowa Wola
Tylko zwycięstwa, „Stalówko” tylko zwycięstwa…
Gdyby połączyć Kuźnię ze Stalą, to w lidze by się wygrywało…
Stalowa Wola
Gdyby połączyć Kuźnię ze Stalą, to w lidze by się wygrywało…
Na mikołajki lider z Rzeszowa podejmie wicelidera ze Stalowej Woli
Stalowa Wola
Na mikołajki lider z Rzeszowa podejmie wicelidera ze Stalowej Woli
Karolina Czernia srebrną medalistką halowych mistrzostw „CL” w Spale
Stalowa Wola
Karolina Czernia srebrną medalistką halowych mistrzostw „CL” w Spale
Maksymilian Hebel w Najlepszej Jedenastce Betclic 2 ligi
Stalowa Wola
Maksymilian Hebel w Najlepszej Jedenastce Betclic 2 ligi
Wiedeń zdobyty! Show Wojciecha Opałki w Sport Arena Vienna
Stalowa Wola
Wiedeń zdobyty! Show Wojciecha Opałki w Sport Arena Vienna
Zwycięstwo bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team z reprezentacją Warszawy
Stalowa Wola
Zwycięstwo bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team z reprezentacją Warszawy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu