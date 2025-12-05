Popis snajperski Julii Sokal w Kraśniku

Zespół trenera Artura Karlika przystąpi do tego spotkania opromieniony wysokim, wyjazdowym zwycięstwem nad Biało-Czarnymi Kraśnik. Kapitanie dysponowana rzutowo była w tym dniu Julia Sokol. Najlepsza snajperka naszej drużyny zdobyła 58 punktów - ponad połowę całego dorobku „Stalówek”.

Julia była także najskuteczniejszą zawodniczką Stali w Lublinie w meczu z AZS UMCS w lidze juniorek, który zakończył się wygraną głównego faworyta rozgrywek U-17, ale długimi chwilami nasz zespół sprawiał lublinankom spore problemy.



U-15

BIAŁO-CZARNI KRAŚNIK - STAL STALOWA WOLA 73:110 (22:18, 21:24, 11:33, 19:35)

STAL: Sokal 58, Sioda 22, Byra 14, Pietroniec 9, Jarosz 5, Śnios 2, Duda, Dębiak, O.Kurzelewska, Bazan, Drzymała.

Dla BIAŁO-CZARNYCH najwięcej punktów: Skóra 26, Jarzynka 19, Nowaczek 16.

U-17

BOGDANKA AZS UMCS LUBLIN - STAL STALOWA WOLA 77:46 (19:7, 16:13, 27:15, 15:11)

STAL: Sokal 16, Małek 14, P.Kurzelewska 8 (1x3), Krokos 3, Z.Górak 3, Urban 2, Duszka, Cebula, J.Góra, G.Góra, Kotwica.

Dla BOGDANKI najwięcej punktów: Jurkowska 24, Mrozińska 14 (1x3).