Krzeszów 19 stycznia 2026
Ponowne wyłożenie zmiany Studium zagospodarowania Gminy Krzeszów. Mieszkańcy mogą składać uwagi
Wójt Gminy Krzeszów informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty będzie można przeglądać od 26 stycznia do 16 lutego 2026 roku, a uwagi składać do 9 marca. Zaplanowano również dyskusję publiczną.
