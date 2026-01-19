19 stycznia 2026

Ponowne wyłożenie zmiany Studium zagospodarowania Gminy Krzeszów. Mieszkańcy mogą składać uwagi

Wójt Gminy Krzeszów informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty będzie można przeglądać od 26 stycznia do 16 lutego 2026 roku, a uwagi składać do 9 marca. Zaplanowano również dyskusję publiczną.