1 czerwca 2025

Ponad połowa mieszkańców Niska zagłosowała do godziny 17

W drugiej turze wyborów prezydenckich mieszkańcy gminy i miasta Nisko wykazali się dużą aktywnością obywatelską. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, do godziny 17 frekwencja wyniosła 52,21 proc. Oznacza to, że ponad połowa uprawnionych do głosowania oddała już swój głos.