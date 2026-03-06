Ponad pół miliona złotych na przebudowę drogi w Kopkach. Ruszy drugi etap inwestycji

Inwestycja obejmie odcinek od kościoła w kierunku ronda, który jest jednym z ważniejszych fragmentów lokalnego układu komunikacyjnego. Samorząd podkreśla, że realizacja zadania ma poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort podróżowania mieszkańców oraz kierowców korzystających z tej trasy.

Środki na realizację inwestycji udało się pozyskać dzięki współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego. Władze gminy podkreślają, że duże znaczenie miało także wsparcie przedstawicieli samorządu wojewódzkiego.

- To ogromny impuls rozwojowy dla naszej lokalnej społeczności. Dzięki tym środkom znacząco poprawimy bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Dziękujemy za wsparcie, które pozwala nam realnie zmieniać naszą gminę na lepsze - podkreśla Tadeusz Handziak, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Przebudowa drogi w Kopkach to kolejny etap inwestycji drogowych realizowanych na terenie gminy. Władze samorządowe podkreślają, że poprawa infrastruktury komunikacyjnej jest jednym z kluczowych elementów rozwoju Rudnika nad Sanem, nazywanego często „Polską Stolicą Wikliny”.

Fot. www.rudnik.pl