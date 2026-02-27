Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu

Do zatrzymania doszło na początku tygodnia. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, uzyskali informację, że młody mężczyzna może posiadać przy sobie środki odurzające.

Policjanci zauważyli go na jednej z ulic w Stalowej Woli. 19-latek przebywał w towarzystwie innych osób. Na widok funkcjonariuszy próbował oddalić się z miejsca, jednak został szybko zatrzymany do kontroli.

Podczas interwencji mundurowi znaleźli w torbie, którą miał przy sobie, woreczek strunowy z krystaliczną substancją. Pozostałe osoby nie posiadały niedozwolonych środków.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. To jednak nie był koniec sprawy. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli kolejne substancje. Łącznie funkcjonariusze przejęli ponad pół kilograma narkotyków.

Wstępne badania wykazały, że były to mefedron, haszysz oraz marihuana.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 19-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd w Stalowej Woli zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Film i zdjęcia KPP Stalowa Wola