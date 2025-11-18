Ponad miliard złotych na inwestycje i rozwój Stalowej Woli

- Jedenaście lat temu pierwszy raz przedstawiałem budżet po wygranych wyborach, który odziedziczyłem po poprzedniku. Ten budżet miał jedynkę z przodu, to było 193 mln złotych. Po tych 11 latach mam wielką przyjemność podpisać budżet, który znów ma jedynkę z przodu, ale nie jest on już liczony w milionach, czy w setkach milionów złotych, ale to jest ponad miliard złotych, a więc coś czego miasto Stalowa Wola jeszcze nigdy nie osiągnęło - mówił prezydent.

Budżet bez sięgania do kieszeni mieszkańców

Nadbereżny podkreślił, że tak wysoki budżet nie wynika z podwyżek lokalnych obciążeń.

- Ten budżet pomimo że jest budżetem o wartości ponad miliarda złotych, nie sięga do portfeli mieszkańców Stalowej Woli. To nie jest budżet zbudowany na podnoszonych podatkach od mieszkańców, podnoszonych opłatach za śmieci czy innych opłatach. Stalowa Wola jest miastem, w którym nie ma strefy płatnego parkowania, a opłata za wywóz odpadów podstawowa to 26 zł pomniejszana dla rodzin wielodzietnych - zaznaczył.

Ogromne znaczenie mają przy tym dochody z nowej strefy gospodarczej i sprzedaży terenów inwestycyjnych.

- Tak wiele zadań inwestycyjnych przede wszystkim zbudowanych na Nowej Strefie Gospodarczej, na dochodach zarówno z komercjalizacji terenów, jak również strefy podatkowej (...). To wszystko jest możliwe pod jednym warunkiem - musimy działać wspólnie - mówił.

- Nie potrzebujemy pomocy z zewnątrz (...). O nic nikogo nie prosimy, tylko o święty spokój, żeby dano nam pracować - dodał prezydent.

Ponad miliard dochodów i ogromny pakiet inwestycji

Dochody miasta na 2026 rok wyniosą 1 030 440 000 zł, z czego:

dochody bieżące - 493 696 438,05 zł (47,91%)

dochody majątkowe - 536 743 561,95 zł (52,09%)

Największe wpływy bieżące to udział w PIT (197,3 mln zł), podatkach lokalnych (97,5 mln zł łącznie), CIT (17,9 mln zł) i subwencja ogólna (12,7 mln zł).

Dochody majątkowe obejmują m.in.:

sprzedaż majątku - 160 mln zł,

dotacje inwestycyjne - 376 743 561,95 zł.

Wydatki zaplanowano na 1 025 440 000 zł, w tym:

wydatki bieżące - 445 261 846,21 zł,

wydatki majątkowe - 580 178 153,79 zł (56,58%).

Miasto osiąga nadwyżkę bieżącą 48,4 mln zł, która trafi na inwestycje oraz nadwyżkę budżetową 5 mln zł przeznaczoną na wykup papierów wartościowych.

Najważniejsze inwestycje w 2026 roku

Transport i łączność - 261 892 007,85 zł

Największa część budżetu, obejmująca m.in.:

budowę układu dróg do Strefy Inwestycyjnej - 123 770 062,72 zł

rozwój zeroemisyjnego transportu - zakup 5 autobusów elektrycznych - 21 196 590 zł

rozwój mobilności rowerowej i pieszej - 9,8 mln zł

rozbudowę al. Jana Pawła II i ul. Osiedlowej - 9 098 595,10 zł

inwestycje na Charzewicach - 7 550 775,20 zł

26 wiat rowerowych - 5 200 000 zł

modernizacje ulic, zatoki autobusowe, chodniki i inne zadania drogowe.

Turystyka - 53 718 990,16 zł

Najważniejsza inwestycja to rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - Aquapark Stalowa Wola.

Gospodarka komunalna i środowisko - 135 498 039,34 zł

W tym:

infrastruktura w Strategicznym Parku Inwestycyjnym - 75 327 323 zł

ogromny pakiet projektów zielono-niebieskich - 26,2 mln zł

modernizacja terenów zielonych, retencja, rewitalizacja placów i osiedli.

Kultura - 16,4 mln zł

modernizacja budynku „Ballada” - ponad 10 mln zł

remont Ballady - 5,81 mln zł

renowacja cmentarzy i wsparcie Muzeum Regionalnego.

Kultura fizyczna - 18 255 730,25 zł

nowe boisko przy PSP 4 - 2 255 730,25 zł

dokapitalizowanie SIR - 14 mln zł

wsparcie Stali Stalowa Wola - 2 mln zł

Pomoc społeczna i zdrowie

budowa hospicjum - 3 916 310,57 zł

modernizacja schroniska dla bezdomnych - prawie 3 mln zł

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - 1 171 580,04 zł

Rodzina, edukacja, administracja

dwa place zabaw w żłobkach - 2 × 300 000 zł

inwestycje w szkołach - 1 mln zł

Centrum Sportów Młodzieżowych - 14 mln zł

Zielony Budżet Obywatelski - 300 000 zł

Dokapitalizowanie miejskich spółek - 61 635 000 zł

W tym:

MZK - 6 mln zł

Nieruchomości - 13 mln zł

Inwestycje SW - 34 635 000 zł

SARR - 5 mln zł

Ambitny i rekordowy plan rozwoju

Projekt budżetu na 2026 rok łączy duże inwestycje infrastrukturalne, ekologiczne oraz społeczne. To kontynuacja strategii, która w ostatnich latach znacząco zmieniła Stalową Wolę.

Miasto stawia na rozwój strefy przemysłowej, nowoczesny transport, rekreację, bezpieczeństwo i poprawę jakości życia mieszkańców.