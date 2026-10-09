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Radomyśl nad Sanem 9 października 2026

Ponad 800 tys. zł na remonty dróg w gminie Radomyśl nad Sanem

W kilku miejscowościach gminy Radomyśl nad Sanem zakończyły się remonty i przebudowy dróg. Łącznie zmodernizowano 2230 metrów dróg gminnych i wewnętrznych. Prace kosztowały 826 tys. zł i zostały w całości sfinansowane z budżetu gminy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Roboty prowadzono na podstawie umowy podpisanej 19 sierpnia z firmą Drokam z Piaseczna, która została wybrana w przetargu. Prace objęły zarówno dłuższe odcinki dróg, jak i krótkie fragmenty oraz zjazdy z dróg wojewódzkich.

Nowe nawierzchnie i remonty wykonano m.in. w Kępie Rzeczyckiej, Dąbrowie Rzeczyckiej, Radomyślu nad Sanem, Antoniowie, Witkowicach, Orzechowie i Chwałowicach. Prace prowadzono również w Woli Rzeczyckiej, Pniowie i Łążku Chwałowskim.

Gdzie i za ile wykonano remonty?

W ramach zadania „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” zrealizowano następujące prace:

  1. remont drogi gminnej Wola Rzeczycka – Kępa Rzeczycka w m. Kępa Rzeczycka na długości 596 m za kwotę przeszło 195 tys. zł.

  2. przebudowa drogi wewnętrznej wraz z remontem zjazdu z drogi wojewódzkiej w m. Dąbrowa Rzeczycka na długości 225 m za kwotę 77 tys. zł.

  3. remont drogi gminnej Radomyśl – Osiedle na długości 327+44 m za kwotę ponad 135 tys. zł.

  4. remont drogi gminnej wraz z remontem zjazdu z drogi wojewódzkiej w m. Antoniów (pod Górą) na długości 349 m za kwotę 142 tys. zł.

  5. remont drogi wewnętrznej m. Antoniów (do ośrodka zdrowia) na długości 246 m za kwotę 73 tys. zł.

  6. remont istniejącej ścieżki rowerowej w m. Pniów (wykonanie poboczy) za kwotę 14 tys. zł.

  7. przebudowa drogi wewnętrznej w m. Witkowice na długości 273 m za kwotę ponad 79 tys. zł.

  8. remont zjazdu z drogi wojewódzkiej w Radomyślu nad Sanem (koło kościoła) za kwotę przeszło 9 tys. zł.

  9. remont 3 zjazdów z drogi wojewódzkiej w Woli Rzeczyckiej (2 zjazdy obok domu ludowego i 1 koło stadionu) za kwotę ogółem 42 tys. zł.

  10. remont drogi gminnej w m. Orzechów na długości 80 m za kwotę prawie 20 tys.zł.

  11. remont drogi gminnej w m. Chwałowice na długości 30 m za kwotę 11 tys. zł.

  12. remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice na długości 40 m za kwotę 13 tys. zł.

  13. remont drogi gminnej w m. Łążek Chwałowski na długości 20 m za kwotę blisko 9 tys. zł.

Kolejny remont zaplanowano w Pniowie

Na tym nie koniec tegorocznych prac drogowych w gminie. Samorząd planuje jeszcze remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pniowie.

Prace mają objąć odcinek o długości 570 metrów. Koszt remontu oszacowano na 108 tys. zł, z czego 90 tys. zł będzie pochodzić z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Oznacza to, że większość kosztów tego zadania zostanie pokryta z pozyskanego dofinansowania, a pozostałe 18 tys. zł gmina będzie musiała dołożyć z własnych środków.

Fot. UG Radomyśl nad Sanem

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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