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Zdjęcie ilustracyjne / AI
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Nisko 31 lipca 2026

Ponad 76 tys. zł dla uczniów z powiatu niżańskiego. W planach wyjazdy w Bieszczady

76 uczniów szkół średnich z powiatu niżańskiego weźmie udział w edukacyjnych wyjazdach w Bieszczady. Powiat pozyskał na ten cel ponad 76 tys. zł z Funduszy Europejskich. Program ma połączyć naukę z integracją i aktywnym wypoczynkiem poza szkolnymi murami.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dzięki dofinansowaniu o wartości ponad 76 tys. zł zrealizowane zostaną dwa trzydniowe wyjazdy dla dwóch 38-osobowych grup uczniów liceów z terenu powiatu niżańskiego. Łączna wartość projektu wynosi ponad 80 tys. zł.

Podczas pobytu w Bieszczadach młodzież weźmie udział w warsztatach edukacyjnych, ekologicznych i integracyjnych. W programie znalazły się m.in. nauka wypieku tradycyjnych proziaków, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego „Knieja”, przejazd bieszczadzkimi drezynami rowerowymi, ognisko integracyjne oraz warsztaty w Pijalni Czekolady w Korczynie, gdzie uczniowie poznają proces produkcji czekolady i samodzielnie przygotują własne wyroby.

Projekt skierowany jest do 76 uczniów szkół ponadpodstawowych do 18. roku życia. Szczególne wsparcie przewidziano dla młodzieży mieszkającej w najmniejszych miejscowościach oraz na terenach peryferyjnych.

Jak podkreślają władze powiatu, celem przedsięwzięcia jest nie tylko poszerzenie wiedzy uczniów, ale również rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji i integracji oraz budowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.

- Po raz kolejny sięgamy po fundusze europejskie, aby tworzyć młodym ludziom warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, poza ławką szkolną. Wyjazdy w Bieszczady połączą edukację z integracją, pozwalając uczniom na rozwijanie pasji, budowanie więzi rówieśniczych oraz poznawanie bogactwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu. Cieszę się, że dzięki pozyskanym środkom możemy tak realnie wspierać wyrównywanie szans edukacyjnych - mówi starosta niżański Robert Bednarz.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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