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Harasiuki 19 sierpnia 2026

Ponad 67 kilometrów sportowej rywalizacji

W niedzielę, 16 sierpnia, na terenie Gminy Harasiuki odbył się Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Harasiuki. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Cyklistów Team Bystre.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Zawodnicy rywalizowali na trasie prowadzącej przez kilka miejscowości w Gminie Harasiuki. Łącznie mieli do pokonania ponad 67 km.

Na trasie nie zabrakło walki i sportowych emocji. Wyścig był również okazją do pokazania walorów Gminy Harasiuki i jej terenów.

W dekoracji uczestników udział wzięli Zastępca Wójta Gminy Harasiuki - Andrzej Chmura, Przewodniczący Rady Gminy Harasiuki - Wojciech Kołodziej oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Cyklistów Team Bystre - Ireneusz Stafiej. Wręczyli oni pamiątkowe medale i nagrody uczestnikom wyścigu.

Puchary dla laureatów wyścigu ufundował Powiat Niżański.

- Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom wyścigu determinacji oraz świetnych wyników. Z ogromną satysfakcją obserwuję coraz większe zainteresowanie wyścigami oraz rajdami rowerowymi na terenie naszego powiatu. Dziękuję organizatorom za zaangażowanie i przygotowanie tak wspaniałego wydarzenia sportowego, które nie tylko propaguje aktywny tryb życia, ale i pięknie promuje nasz region - podsumował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zdjęcia i info. Gmina Harasiuki

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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