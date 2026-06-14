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Nisko 14 czerwca 2026

Ponad 6,5 kilometra nowej kanalizacji. Duża inwestycja zakończona w gminie Nisko

Mieszkańcy Nowosielca, Kończyc i Racławic mogą korzystać z nowej infrastruktury kanalizacyjnej. Zakończyła się jedna z największych inwestycji wodno-ściekowych realizowanych w ostatnim czasie na terenie gminy Nisko.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach przedsięwzięcia wybudowano ponad 6,5 kilometra sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków. Powstało również 116 nowych przyłączy, które umożliwią kolejnym gospodarstwom domowym odprowadzanie ścieków do oczyszczalni.

Inwestycja objęła także modernizację infrastruktury wodociągowej. W Nowosielcu i Kończycach wymieniono 500 wodomierzy, wprowadzając system zdalnego odczytu wykorzystujący technologię radiową. Dzięki temu możliwe będzie sprawniejsze monitorowanie zużycia wody oraz rozliczeń.

Dodatkowo na głównych magistralach wodociągowych zamontowano cztery stanowiska pomiarowe, które pozwolą ograniczać straty wody i skuteczniej kontrolować funkcjonowanie sieci.

Samorząd podkreśla, że inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększy dostęp do nowoczesnej infrastruktury komunalnej oraz ograniczy negatywny wpływ ścieków na środowisko.

Wartość zadania przekroczyła 5,6 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł pochodziło ze środków europejskich.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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