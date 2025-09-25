Ponad 600 tys. zł na nowy sprzęt dla strażaków w Nisku

Dzięki dotacji w wysokości 605 788 zł strażacy zostaną wyposażeni w nowoczesny sprzęt ratowniczy - m.in. zestaw hydrauliczny o napędzie spalinowym, mobilny agregat prądotwórczy, a także nowe umundurowanie i środki ochrony osobistej. Pieniądze pozwolą również na utrzymanie stałej gotowości operacyjnej oraz konserwację sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Podpisanie umowy odbyło się 12 września 2025 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Dokument sygnowali: wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, starosta niżański Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka, przy udziale podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Barana oraz komendanta powiatowego PSP w Nisku st. bryg. Andrzeja Kołodzieja.

Kolejne podpisanie umowy miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Nisku, gdzie formalnie przekazano środki dla jednostki. Obok starosty i wicestarosty uczestniczyli w nim również komendant st. bryg. Andrzej Kołodziej oraz inspektor ds. zarządzania kryzysowego Michał Piędel.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach zadania: „Wzmocnienie potencjału podmiotów ochrony ludności w niezbędne zasoby przeznaczone do realizacji zadań w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Niżańskiego”.