Ponad 38 tys. zł na ratowanie zabytkowych nagrobków. Padł nowy rekord!

Kwesta odbyła się 31 października i 1 listopada na dwóch stalowowolskich nekropoliach - cmentarzu komunalnym oraz cmentarzu parafialnym w Rozwadowie. Mimo zmiennej pogody wolontariusze nie odpuszczali, a odwiedzający groby chętnie wrzucali datki do puszek.

O tegorocznym wyniku poinformowała Fundacja „Przywróćmy Pamięć” w mediach społecznościowych.

- XVI kwesta przeszła do historii. Mimo różnej pogody walczyliśmy dzielnie i kwestę zakończyliśmy z tarczą 38 650,92 zł. To nowy rekord - przekazali organizatorzy.

Fundacja podziękowała również wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę finansowo, a także wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w kwestowanie na cmentarzach.

Tegoroczny rezultat to kolejny ważny krok w ratowaniu lokalnego dziedzictwa. Dzięki dotychczasowej działalności fundacji i piętnastu wcześniejszym kwestom udało się odnowić i ocalić 34 zabytkowe nagrobki. Każdy kolejny rok zbiórki daje szansę na uratowanie następnych cennych pamiątek historii.