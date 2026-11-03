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Fot. Stanisław Chudy
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Stalowa Wola 3 listopada 2026

Ponad 38 tys. zł na ratowanie zabytkowych nagrobków. Padł nowy rekord!

Mieszkańcy Stalowej Woli, okolic oraz goście po raz kolejny pokazali, że pamięć o tych, którzy odeszli, jest dla nich ważna. Podczas tegorocznej, XVI już kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków udało się zebrać 38 650,92 zł. To nowy rekord zbiórki organizowanej przez Fundację „Przywróćmy Pamięć”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kwesta odbyła się 31 października i 1 listopada na dwóch stalowowolskich nekropoliach - cmentarzu komunalnym oraz cmentarzu parafialnym w Rozwadowie. Mimo zmiennej pogody wolontariusze nie odpuszczali, a odwiedzający groby chętnie wrzucali datki do puszek.

O tegorocznym wyniku poinformowała Fundacja „Przywróćmy Pamięć” w mediach społecznościowych.

- XVI kwesta przeszła do historii. Mimo różnej pogody walczyliśmy dzielnie i kwestę zakończyliśmy z tarczą 38 650,92 zł. To nowy rekord - przekazali organizatorzy.

Fundacja podziękowała również wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę finansowo, a także wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w kwestowanie na cmentarzach.

Tegoroczny rezultat to kolejny ważny krok w ratowaniu lokalnego dziedzictwa. Dzięki dotychczasowej działalności fundacji i piętnastu wcześniejszym kwestom udało się odnowić i ocalić 34 zabytkowe nagrobki. Każdy kolejny rok zbiórki daje szansę na uratowanie następnych cennych pamiątek historii.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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