Miliony w prezencie przywiozła do Stalowej Woli Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Stalowa Wola Nisko Pysznica Zaleszany 15 grudnia 2025

Ponad 38 mln zł na ścieżki pieszo-rowerowe w regionie

Mieszkańcy Stalowej Woli i okolicznych gmin już wkrótce skorzystają z nowych, bezpiecznych tras pieszo-rowerowych. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego do regionu trafią miliony złotych na rozbudowę tej infrastruktury, która poprawi komfort codziennego poruszania się po naszym terenie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął nabór wniosków dotyczący rozwoju infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego. Decyzja zapadła 9 grudnia 2025 roku. Spośród ośmiu złożonych projektów siedem uzyskało pozytywną ocenę, jednak ze względu na ograniczoną pulę środków do dofinansowania wybrano dwa. Jednym z nich jest duży projekt realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli.

Jak poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, celem naboru była poprawa bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin.

- Chodziło nam przede wszystkim o takie projekty, które będą wpływać na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ścieżek pieszych i rowerowych, jak również ograniczenie emisji spalin do środowiska - podkreśliła.

Wybrany projekt ma wartość ponad 38 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi niespełna 25 mln zł. W jego ramach powstanie łącznie 14,5 km ścieżek rowerowych oraz tyle samo ciągów pieszych.

- To powoduje, że użytkowanie ścieżek rowerowych czy ciągów pieszych będzie bezpieczne i funkcjonalne. A dodatkowo, ponieważ jest to ruch niezmotoryzowany, wpływamy na poprawę jakości powietrza w naszym regionie - zaznaczyła wicemarszałek.

Podkreśliła również, że wniosek przygotowany przez miasto Stalowa Wola był dobrze napisany, poprawnie skonstruowany i pokazywał dobrą współpracę samorządów, co przełożyło się na wysoką pozycję na liście rankingowej.

Stalowa Wola: 8 kilometrów nowych tras

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny poinformował, że na terenie miasta dofinansowanie wyniesie ponad 16,9 mln zł, a całkowita wartość zadania to blisko 30 mln zł.

- To realizacja całego ciągu ścieżek rowerowych i chodników od Galerii VIVO!, przez ulice Chopina, Jana Pawła II, Staszica i Energetyków do przejazdu kolejowego na Ozecie - wyliczał prezydent.

W Stalowej Woli powstanie osiem kilometrów tras pieszo-rowerowych w wysokim standardzie.

- Będzie asfaltowa ścieżka rowerowa, oddzielona od chodnika 50-centymetrowym pasem zieleni, tak aby nie było konfliktu pomiędzy rowerzystą a pieszym - dodał.

Projekt obejmuje także nowe nasadzenia zieleni, doświetlenie ulic, modernizację oświetlenia oraz przebudowę przejść dla pieszych na odcinku od ul. Chopina do przejazdu kolejowego.

Nisko, Pysznica i Zaleszany z nowymi inwestycjami

Burmistrz Niska Konrad Krzyżak podkreślił, że projekt obejmie kilka kluczowych ulic w mieście i na osiedlach.

- Wartość zadania to ponad 4 mln 600 tys. zł, a dofinansowanie ponad 3 mln 800 tys. złotych. Dla gminy i miasta Nisko jest to inwestycja bardzo istotna, z tego względu, że mamy braki jeżeli chodzi o ciągi pieszo-rowerowe - mówił burmistrz.

W ramach projektu powstaną nowe odcinki tras pieszo-rowerowych m.in. w ciągu ulic Nowej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Daszyńskiego, Twardowskiego oraz Rudnickiej. Kluczowym elementem będzie połączenie ulicy Nowej z ulicą Rzeszowską na osiedlu Warchoły, gdzie obecnie występuje przerwa w ciągu pieszo-rowerowym.

Gmina zrealizuje również prawie kilometrowy odcinek wzdłuż drogi powiatowej - od ulicy Tysiąclecia do ulicy Szklarniowej.

Wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz zapowiedział budowę ponad 3,5 km nowych tras.

- Powstaną dwa zadania: ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulic Modrzewiowej i Brzozowej oraz połączenie Modrzewiowej z ulicą Komunalną. Na terenach wiejskich tej infrastruktury zawsze brakowało - zaznaczył.

Z kolei wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy poinformował, że inwestycje obejmą m.in. Agatówkę i Zbydniów.

- To odpowiedź na wieloletnie wnioski mieszkańców, by te odcinki stały się bezpieczne, szczególnie w rejonie przejazdów kolejowych - podkreślił.

Spójność z polityką województwa

Renata Knap, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zwróciła uwagę, że projekt wpisuje się w długofalowe cele regionu.

- To inwestycja zgodna z ideą województwa dostępnego, zielonego i zrównoważonego. Wpływa na zdrowie mieszkańców, niskoemisyjność i połączenia pomiędzy miastami - podsumowała.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

