Ponad 38 mln zł na ścieżki pieszo-rowerowe w regionie

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął nabór wniosków dotyczący rozwoju infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego. Decyzja zapadła 9 grudnia 2025 roku. Spośród ośmiu złożonych projektów siedem uzyskało pozytywną ocenę, jednak ze względu na ograniczoną pulę środków do dofinansowania wybrano dwa. Jednym z nich jest duży projekt realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli.

Jak poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, celem naboru była poprawa bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin.

- Chodziło nam przede wszystkim o takie projekty, które będą wpływać na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ścieżek pieszych i rowerowych, jak również ograniczenie emisji spalin do środowiska - podkreśliła.

Wybrany projekt ma wartość ponad 38 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi niespełna 25 mln zł. W jego ramach powstanie łącznie 14,5 km ścieżek rowerowych oraz tyle samo ciągów pieszych.

- To powoduje, że użytkowanie ścieżek rowerowych czy ciągów pieszych będzie bezpieczne i funkcjonalne. A dodatkowo, ponieważ jest to ruch niezmotoryzowany, wpływamy na poprawę jakości powietrza w naszym regionie - zaznaczyła wicemarszałek.

Podkreśliła również, że wniosek przygotowany przez miasto Stalowa Wola był dobrze napisany, poprawnie skonstruowany i pokazywał dobrą współpracę samorządów, co przełożyło się na wysoką pozycję na liście rankingowej.

Stalowa Wola: 8 kilometrów nowych tras

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny poinformował, że na terenie miasta dofinansowanie wyniesie ponad 16,9 mln zł, a całkowita wartość zadania to blisko 30 mln zł.

- To realizacja całego ciągu ścieżek rowerowych i chodników od Galerii VIVO!, przez ulice Chopina, Jana Pawła II, Staszica i Energetyków do przejazdu kolejowego na Ozecie - wyliczał prezydent.

W Stalowej Woli powstanie osiem kilometrów tras pieszo-rowerowych w wysokim standardzie.

- Będzie asfaltowa ścieżka rowerowa, oddzielona od chodnika 50-centymetrowym pasem zieleni, tak aby nie było konfliktu pomiędzy rowerzystą a pieszym - dodał.

Projekt obejmuje także nowe nasadzenia zieleni, doświetlenie ulic, modernizację oświetlenia oraz przebudowę przejść dla pieszych na odcinku od ul. Chopina do przejazdu kolejowego.

Nisko, Pysznica i Zaleszany z nowymi inwestycjami

Burmistrz Niska Konrad Krzyżak podkreślił, że projekt obejmie kilka kluczowych ulic w mieście i na osiedlach.

- Wartość zadania to ponad 4 mln 600 tys. zł, a dofinansowanie ponad 3 mln 800 tys. złotych. Dla gminy i miasta Nisko jest to inwestycja bardzo istotna, z tego względu, że mamy braki jeżeli chodzi o ciągi pieszo-rowerowe - mówił burmistrz.

W ramach projektu powstaną nowe odcinki tras pieszo-rowerowych m.in. w ciągu ulic Nowej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Daszyńskiego, Twardowskiego oraz Rudnickiej. Kluczowym elementem będzie połączenie ulicy Nowej z ulicą Rzeszowską na osiedlu Warchoły, gdzie obecnie występuje przerwa w ciągu pieszo-rowerowym.

Gmina zrealizuje również prawie kilometrowy odcinek wzdłuż drogi powiatowej - od ulicy Tysiąclecia do ulicy Szklarniowej.

Wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz zapowiedział budowę ponad 3,5 km nowych tras.

- Powstaną dwa zadania: ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulic Modrzewiowej i Brzozowej oraz połączenie Modrzewiowej z ulicą Komunalną. Na terenach wiejskich tej infrastruktury zawsze brakowało - zaznaczył.

Z kolei wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy poinformował, że inwestycje obejmą m.in. Agatówkę i Zbydniów.

- To odpowiedź na wieloletnie wnioski mieszkańców, by te odcinki stały się bezpieczne, szczególnie w rejonie przejazdów kolejowych - podkreślił.

Spójność z polityką województwa

Renata Knap, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zwróciła uwagę, że projekt wpisuje się w długofalowe cele regionu.

- To inwestycja zgodna z ideą województwa dostępnego, zielonego i zrównoważonego. Wpływa na zdrowie mieszkańców, niskoemisyjność i połączenia pomiędzy miastami - podsumowała.