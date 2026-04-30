Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Zaleszany 30 kwietnia 2026

Ponad 3,5 promila na hulajnodze

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 28 kwietnia w Turbi, gdzie dzielnicowy z Posterunku Policji w Zbydniowie zatrzymał do kontroli kierującego hulajnogą elektryczną. Jak się okazało, 49-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego był w stanie skrajnego upojenia alkoholowego.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Funkcjonariusz, pełniący służbę w terenie, zwrócił uwagę na sposób poruszania się mężczyzny i postanowił sprawdzić jego stan. Podejrzenia szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kierującego ponad 3,5 promila alkoholu.

Choć wielu osobom może się wydawać, że hulajnoga elektryczna to niegroźny środek transportu, przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Kierowanie nią pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie – zarówno dla samego użytkownika, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

49-latek za swoje zachowanie został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. Policja przypomina, że nietrzeźwość znacząco obniża refleks i zdolność oceny sytuacji, co na drodze może mieć tragiczne konsekwencje.

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów - niezależnie od tego, czy poruszamy się samochodem, rowerem czy hulajnogą. Nawet krótka przejażdżka po alkoholu może zakończyć się nie tylko wysoką karą, ale przede wszystkim poważnym wypadkiem.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu