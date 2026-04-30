Ponad 3,5 promila na hulajnodze

Funkcjonariusz, pełniący służbę w terenie, zwrócił uwagę na sposób poruszania się mężczyzny i postanowił sprawdzić jego stan. Podejrzenia szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kierującego ponad 3,5 promila alkoholu.

Choć wielu osobom może się wydawać, że hulajnoga elektryczna to niegroźny środek transportu, przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Kierowanie nią pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie – zarówno dla samego użytkownika, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

49-latek za swoje zachowanie został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. Policja przypomina, że nietrzeźwość znacząco obniża refleks i zdolność oceny sytuacji, co na drodze może mieć tragiczne konsekwencje.

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów - niezależnie od tego, czy poruszamy się samochodem, rowerem czy hulajnogą. Nawet krótka przejażdżka po alkoholu może zakończyć się nie tylko wysoką karą, ale przede wszystkim poważnym wypadkiem.